انطلاق المؤتمر العالمي لحفظ النعم في أبوظبي سبتمبر المقبل

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تنظم الهيئة المؤتمر العالمي الأول لحفظ النعم في أبوظبي على مدار يومي 20 و21 سبتمبر المقبل، وذلك بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين في مجال الاستدامة والزراعة والأمن الغذائي والبيئة والمياه من داخل الدولة وخارجها.

ويأتي تنظيم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي للمؤتمر تزامنا مع عام الاستدامة الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وضمن استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ"COP28"، وتسعى الهيئة خلال تنظيمه إلى استشراف مستقبل الحفاظ على النعم وتعزيز التعاون الدولي والعمل على تبني نهج مستدام لحفظها من الهدر، كما يأتي هذا المؤتمر العالمي في إطار جهود الدولة للحصول على الموافقة الأممية لاعتماد اليوم العالمي لحفظ النعمة.

وعقدت الهيئة اليوم مؤتمراً صحفياً في مقرها بأبوظبي للإعلان عن المؤتمر، بحضور حمود عبد الله الجنيبي، الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وعدد من قيادات ومسؤولي الهيئة، وممثلي الجهات الراعية والشركاء الاستراتيجيين.

وتعد وكالة أنباء الإمارات "وام" الشريك الإعلامي الاستراتيجي للمؤتمر العالمي الأول لحفظ النعم، وذلك بموجب مذكرة التفاهم الموقعة مؤخراً بين الوكالة وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي "مشروع حفظ النعمة" بشأن المؤتمر.

وقال سلطان الشحي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر مدير مشروع حفظ النعمة في كلمته خلال المؤتمر الصحفي: "إن المؤتمر العالمي الأول لحفظ النعم، الذي تنظمه هيئة الهلال الأحمر الإماراتي يومي 20 و21 سبتمبر المقبل، برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، يأتي متزامنا مع عام الاستدامة، ومواكبا للحدث الأهم في الدولة هذا العام، وهو استضافة الدولة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" نوفمبر المقبل، والذي من أهم أهدافه النظر في إيجاد حلول مبتكرة لتعزيز قطاع الموارد المائية والأمن الغذائي.

وأكد أن المؤتمر يعتبر فرصة لتسليط الضوء على إرث الاستدامة المتجذر في تاريخ الإمارات، والذي أرسى دعائمه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" والذي قدم الكثير من المبادرات لحماية البيئة.

وأشار إلى أن مشروع حفظ النعمة الذي انطلق في العام 2004، يعتبر من المبادرات الرائدة التي دأبت هيئة الهلال الأحمر على تبنيها لتعزيز قيم التكافل والتراحم الاجتماعي، وتمتين جسور التواصل بين المحسنين وأصحاب الدخل المحدود والأسر المتعففة.

وقال: "إننا نتطلع إلى أن يكون المؤتمر الخطوة الأولى من رحلة الموافقة الأممية لاعتماد اليوم العالمي لحفظ النعمة، والذي نسعى أن نطلقه من الإمارات إلى العالم كمبادرة تدعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لعام 2051، ولن ندخر وسعا في سبيل تحقيق هذا الهدف الذي سيكون له تأثير مباشر على تحسين مجالات الأمن الغذائي عالمياً".

وأكد الشحي حرص الهيئة على مواكبة المستجدات الحديثة، وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بمختلف مساراتها في ملف حفظ النعم، وتغيير الصورة النمطية عن حفظ النعمة الواحدة "الغذاء" وتوجيه الأنظار إلى النعم الأخرى "الكساء، والدواء، والزراعة، والبيئة، والطاقة، والتكنولوجيا" وتسخيرها لخدمة الإنسانية.

من جانبها، أكدت أصيلة عبد الله معلا مدير هيئة الفجيرة للبيئة "الشريك الألماسي للمؤتمر" أن المغفور له الشيخ زايد بن زايد آل نهيان "طيب الله ثراه" زرع في أبناء الإمارات مبادئ صون البيئة وغرس فيهم مفهوم النعم، وتتعزز هذه المبادئ في ظل دعم ورعاية من القيادة الرشيدة.

وأشارت إلى أن مشاركة هيئة الفجيرة للبيئة في المؤتمر تأتي تجسيدا لجهودها في تبني مبادرات حفظ النعمة والحفاظ عليها.

من جانبه، قال عبد الله عبد الكريم المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإخباري بالإنابة في وكالة أنباء الإمارات "وام": "تتشرف وكالة أنباء الإمارات بأن تكون الشريك الإعلامي الاستراتيجي في هذا الحدث العالمي المهم، ونتوجه بالشكر إلى المسؤولين والقائمين على هذا المؤتمر العالمي نظير ما يقومون به من جهود مُخلصة في إبراز القيم المشتركة كالتكافل والتضامن، وإعلاء المبادئ النبيلة كالتآزر والتعاون بين جميع شعوب وثقافات العالم".

وأضاف: أن تنظيم واحتضان الدولة لهذا المؤتمر العالمي في أبوظبي يعكس جوهر الرسالة الحضارية والإنسانية لدولة الإمارات، دولة الخير والسلام والتسامح والوئام.

وأكد عبدالله عبدالكريم التزام وكالة أنباء الإمارات بنقل أحداث وفعاليات هذا الحدث العالمي الرائد بمختلف اللغات، وعبر مختلف المنصات الإلكترونية والمواقع الرقمية، ونشر المحتويات الإخبارية والإعلامية المتنوعة، بمصداقية عالمية، ومهنية واحترافية، موضحا أن مسؤولية وسائل الإعلام المحلية المختلفة نحو تسليط الضوء على أجندة وفعاليات هذا المؤتمر سيكون لها أصداء عالمية كبيرة وآثار إيجابية متعددة، على اعتبار أن مثل هذا النوع من المؤتمرات هو امتدادٌ لسلسة متصلة من مبادرات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لاسيما ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية وتحقيق استراتيجية الأمن الغذائي المستدام.

وتحدث في المؤتمر الصحفي عدد من ممثلي الشركاء الاستراتيجيين للمؤتمر العالمي لحفظ النعمة ومنهم بنك الإمارات للطعام وشركة الإمارات لتعليم القيادة ومجموعة التطوير لإدارة المشاريع.