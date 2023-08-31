تجسيداً للروابط التاريخية والأخوية الوثيقة وعلاقات التعاون الاستراتيجية المتميزة بين الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، عُقد اليوم في أبوظبي اجتماع فريق العمل للتعاون الدبلوماسي بين وزارتي خارجية البلدين، وذلك في إطار مخرجات الدورة العاشرة للجنة المشتركة الإماراتية البحرينية والمنعقدة بتاريخ 23 أكتوبر 2022 في المنامة.

وترأس الاجتماع من جانب دولة الإمارات معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، فيما ترأس الجانب البحريني الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية.

ورحب معالي المرر بالدكتور آل خليفة وأعضاء الوفد البحريني المشارك في اجتماع فريق العمل للتعاون الدبلوماسي بين البلدين، مشيداً بالعلاقات الثنائية الوثيقة بين الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، والتي تستمد عمقها من العلاقات الأخوية بين البلدين، حيث ترتبط دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والبحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، حفظهما الله، بعلاقات تاريخية متميزة وراسخة.

وأكد معاليه خلال الاجتماع حرص البلدين الدائم على تعزيز هذه العلاقات الوطيدة وأهمية استمرار التشاور في إطار التنسيق المشترك لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.