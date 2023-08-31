جوارديولا أفضل مدرب في اوروبا

جوارديولا أفضل مدرب في اوروبا
التاريخ
8/31/2023 3:00:10 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- فاز بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بجائزة أفضل مدرب أوروبي في الموسم الماضي.
نال جوارديولا الجائزة في حفل أقامه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على هامش قرعة مجموعات دوري الأبطال للموسم الحالي 2024/2023.
قاد المدرب الإسباني السيتي للفوز بثلاثية الدوري وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا، لأول مرة في تاريخ النادي.
ولم يتسلم بيب جوارديولا، جائزته بنفسه، لغيابه عن الحفل بسبب إجراء عملية جراحية.
وتنافس جوارديولا على الجائزة مع الإيطاليين سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر ميلان، ولوتشيانو سباليتي مدرب نابولي السابق.
وفي فئة السيدات، فازت سارينا فيجمان، مدربة منتخب إنجلترا للسيدات، بجائزة الأفضل بالموسم الماضي.
وقادت فيجمان المنتخب الإنجليزي مؤخرا لنهائي كأس العالم للسيدات، ولكنها خسرت اللقب أمام إسبانيا بهدف دون رد.
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