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جوارديولا أفضل مدرب في اوروبا

8/31/2023 3:00:10 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- فاز بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بجائزة أفضل مدرب أوروبي في الموسم الماضي.

نال جوارديولا الجائزة في حفل أقامه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على هامش قرعة مجموعات دوري الأبطال للموسم الحالي 2024/2023.

قاد المدرب الإسباني السيتي للفوز بثلاثية الدوري وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا، لأول مرة في تاريخ النادي.

ولم يتسلم بيب جوارديولا، جائزته بنفسه، لغيابه عن الحفل بسبب إجراء عملية جراحية.

وتنافس جوارديولا على الجائزة مع الإيطاليين سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر ميلان، ولوتشيانو سباليتي مدرب نابولي السابق.

وفي فئة السيدات، فازت سارينا فيجمان، مدربة منتخب إنجلترا للسيدات، بجائزة الأفضل بالموسم الماضي.

وقادت فيجمان المنتخب الإنجليزي مؤخرا لنهائي كأس العالم للسيدات، ولكنها خسرت اللقب أمام إسبانيا بهدف دون رد.

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