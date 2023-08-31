جائزة خاصة لكلوزه في حفل اليويفا

جائزة خاصة لكلوزه في حفل اليويفا
التاريخ
8/31/2023 3:00:09 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- حصل النجم الألماني المعتزل ميروسلاف كلوزه، على جائزة رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، على هامش حفل قرعة مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وتسلم كلوزه الجائزة من السلوفيني أليكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي، في الحفل الذي استضافته إمارة موناكو اليوم الخميس.
وحصد النجم الألماني المعتزل الجائزة باعتباره "مثال يحتذى به"، بعدما رفض الحصول على ركلة جزاء في عام 2005 رفقة فيردر بريمن.
وقال كلوزه: "في عام 2005 عندما كنت لاعبا في فيردر بريمن.. الحكم منحني ركلة جزاء، وكنت أعرف بأن العديد من الأطفال يشاهدون المباراة وسيقولون إنني لم أتحلى بالروح الرياضية، وبالتالي لم أقبل ركلة الجزاء".
وأضاف: "تكرر الأمر بعد 7 سنوات رفقة لاتسيو أمام نابولي (0-0)، حينها رفضت احتساب أحد الأهداف وأخبرت الحكم بأن الكرة لمست يدي.. ولم يكن الأمر سهلا بعدها لأننا كنا بحاجة إلى هذا الهدف".
وأردف النجم الألماني المعتزل: "يجب عليك اتخاذ القرارات الصعبة والتحلي بالروح الرياضية وأن تكون مثالا يحتذى به، واعترفت للحكم بأن الكرة لمست يدي، وطلبت عدم احتساب الهدف".
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