جائزة خاصة لكلوزه في حفل اليويفا

وتسلم كلوزه الجائزة من السلوفيني أليكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي، في الحفل الذي استضافته إمارة موناكو اليوم الخميس.

وحصد النجم الألماني المعتزل الجائزة باعتباره "مثال يحتذى به"، بعدما رفض الحصول على ركلة جزاء في عام 2005 رفقة فيردر بريمن.

وقال كلوزه: "في عام 2005 عندما كنت لاعبا في فيردر بريمن.. الحكم منحني ركلة جزاء، وكنت أعرف بأن العديد من الأطفال يشاهدون المباراة وسيقولون إنني لم أتحلى بالروح الرياضية، وبالتالي لم أقبل ركلة الجزاء".

وأضاف: "تكرر الأمر بعد 7 سنوات رفقة لاتسيو أمام نابولي (0-0)، حينها رفضت احتساب أحد الأهداف وأخبرت الحكم بأن الكرة لمست يدي.. ولم يكن الأمر سهلا بعدها لأننا كنا بحاجة إلى هذا الهدف".

وأردف النجم الألماني المعتزل: "يجب عليك اتخاذ القرارات الصعبة والتحلي بالروح الرياضية وأن تكون مثالا يحتذى به، واعترفت للحكم بأن الكرة لمست يدي، وطلبت عدم احتساب الهدف".

