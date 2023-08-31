النقاط الأساسية لضمان صلاحية اللحمة المفرومة

النقاط الأساسية لضمان صلاحية اللحمة المفرومة
التاريخ
8/31/2023 3:00:09 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - هناك عدة شروط يجب توافرها أثناء شراء اللحوم المفرومة، وتنعكس هذه الشروط على جودة اللحوم، فمن الأفضل شراء اللحوم من جزار موثوق لضمان جودتها.
وفي هذا الصدد سنعرّفكِ في هذا المقال على النقاط الأساسية التي لا بدّ من تواجدها في اللحوم المفرومة لتكون صالحة للأكل.
أولاً: الرائحة: افحصي اللحوم المفرومة عن طريق الرائحة، فربما يكون هذا الاختبار هو أسهل وأسرع طريقة لتحديد ما إن كان اللحم فاسداً، وينطبق هذا الاختبار على اللحوم المفرومة النيئة والمطبوخة.
ثانياً: اللون: إن كانت اللحوم المفرومة بنية أو رمادية اللون فهي غير صالحة للأكل.
ثالثاً: القوام: قوام اللحم البقري الطازج يجب أن يكون ثابتاً نسبياً ولا يتفكك إلا عند عصره، أما إن كان قوامه لزجاً فقد يشير ذلك إلى وجود البكتيريا وهنا يجب التخلص منه فوراً.
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