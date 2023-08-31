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النقاط الأساسية لضمان صلاحية اللحمة المفرومة

8/31/2023 3:00:09 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - هناك عدة شروط يجب توافرها أثناء شراء اللحوم المفرومة، وتنعكس هذه الشروط على جودة اللحوم، فمن الأفضل شراء اللحوم من جزار موثوق لضمان جودتها.

وفي هذا الصدد سنعرّفكِ في هذا المقال على النقاط الأساسية التي لا بدّ من تواجدها في اللحوم المفرومة لتكون صالحة للأكل.

أولاً: الرائحة: افحصي اللحوم المفرومة عن طريق الرائحة، فربما يكون هذا الاختبار هو أسهل وأسرع طريقة لتحديد ما إن كان اللحم فاسداً، وينطبق هذا الاختبار على اللحوم المفرومة النيئة والمطبوخة.

ثانياً: اللون: إن كانت اللحوم المفرومة بنية أو رمادية اللون فهي غير صالحة للأكل.

ثالثاً: القوام: قوام اللحم البقري الطازج يجب أن يكون ثابتاً نسبياً ولا يتفكك إلا عند عصره، أما إن كان قوامه لزجاً فقد يشير ذلك إلى وجود البكتيريا وهنا يجب التخلص منه فوراً.

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