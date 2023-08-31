النقاط الأساسية لضمان صلاحية اللحمة المفرومة

وفي هذا الصدد سنعرّفكِ في هذا المقال على النقاط الأساسية التي لا بدّ من تواجدها في اللحوم المفرومة لتكون صالحة للأكل.

أولاً: الرائحة: افحصي اللحوم المفرومة عن طريق الرائحة، فربما يكون هذا الاختبار هو أسهل وأسرع طريقة لتحديد ما إن كان اللحم فاسداً، وينطبق هذا الاختبار على اللحوم المفرومة النيئة والمطبوخة.

ثانياً: اللون: إن كانت اللحوم المفرومة بنية أو رمادية اللون فهي غير صالحة للأكل.

ثالثاً: القوام: قوام اللحم البقري الطازج يجب أن يكون ثابتاً نسبياً ولا يتفكك إلا عند عصره، أما إن كان قوامه لزجاً فقد يشير ذلك إلى وجود البكتيريا وهنا يجب التخلص منه فوراً.