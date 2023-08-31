ويجمان أفضل مدربة في القارة العجوز

وتسلمت سارينا ويجمان الجائزة من ألكسندر سيفرين رئيس اليويفا، على هامش حفل قرعة مرحلة المجموعات للنسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت اليوم الخميس بإمارة موناكو.

وأحرزت ويجمان الجائزة للموسم الثاني على التوالي، وذلك بعد وصولها بالمنتخب الإنجليزي إلى نهائي كأس العالم 2023، والذي اختتم قبل أيام في أستراليا ونيوزيلندا، رغم خسارتها في المباراة النهائية.