ويجمان أفضل مدربة في القارة العجوز

ويجمان أفضل مدربة في القارة العجوز
التاريخ
8/31/2023 3:00:09 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- توجت الهولندية سارينا ويجمان مدربة المنتخب الإنجليزي لكرة القدم للسيدات، اليوم الخميس، بجائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لأفضل مدرب كرة قدم نسائية بأوروبا في الموسم الماضي.
وتسلمت سارينا ويجمان الجائزة من ألكسندر سيفرين رئيس اليويفا، على هامش حفل قرعة مرحلة المجموعات للنسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا، التي أقيمت اليوم الخميس بإمارة موناكو.
وأحرزت ويجمان الجائزة للموسم الثاني على التوالي، وذلك بعد وصولها بالمنتخب الإنجليزي إلى نهائي كأس العالم 2023، والذي اختتم قبل أيام في أستراليا ونيوزيلندا، رغم خسارتها في المباراة النهائية.
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