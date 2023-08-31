ارادات ملكية بتعيين سفراء جدد - أسماء

ارادات ملكية بتعيين سفراء جدد - أسماء
التاريخ
8/31/2023 3:00:09 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - صدرت الإرادة الملكية السامية، الخميس بالموافقة على قرار مجلس الوزراء بتسمية السفير وصفي عبدالله عياد ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا للأردن لدى جمهورية جنوب إفريقيا.
كما صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين السفير معتز عبد الرحمن الخصاونة ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا للأردن لدى جمهورية رومانيا.
كما صدرت الإدارة الملكية بتسمية السفير الدكتور إسماعيل عبدالله المعايطة ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا للأردن لدى مملكة ماليزيا.
وصدرت الإرادة الملكية السامية بتسمية السفير سنان المجالي ليكون سفيرا للأردن لدى دولة الكويت.
من جهته وافق الأردن على قرار حكومة دولة الكويت بترشيح السفير حمد راشد المري ليكون سفيرا فوق العادة لدى الأردن.
وتأتي هذه القرارات وفق ما نشر في الجريدة الرسمية الخميس.
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