ارادات ملكية بتعيين سفراء جدد - أسماء

كما صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين السفير معتز عبد الرحمن الخصاونة ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا للأردن لدى جمهورية رومانيا.

كما صدرت الإدارة الملكية بتسمية السفير الدكتور إسماعيل عبدالله المعايطة ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا للأردن لدى مملكة ماليزيا.

وصدرت الإرادة الملكية السامية بتسمية السفير سنان المجالي ليكون سفيرا للأردن لدى دولة الكويت.

من جهته وافق الأردن على قرار حكومة دولة الكويت بترشيح السفير حمد راشد المري ليكون سفيرا فوق العادة لدى الأردن.

وتأتي هذه القرارات وفق ما نشر في الجريدة الرسمية الخميس.