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رئيس مجلس القيادة اليمني يشيد بدعم مجلس التعاون الخليجي للشرعية ببلاده

8/31/2023 2:34:03 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 31 - 8 (كونا) -- أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي اليوم الخميس بدعم مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية ولكافة الجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار في بلاده بموجب المرجعيات المتفق عليها.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (سبأ) أن ذلك جاء لدى استقبال العليمي ومعه عضوا المجلس عيدروس الزبيدي وعبدالله العليمي بقصر (معاشيق) الرئاسي في (عدن) الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي بحضور مدير مكتب الرئاسة اليمنية يحيى الشعيبي ووزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك.
وأعرب العليمي باسمه وأعضاء المجلس الرئاسي والحكومة عن عظيم شكره وتقديره لموقف مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأمانته العامة بجانب الشعب اليمني وشرعيته الدستورية في مختلف المراحل.
وثمن الدور الفاعل لمجلس التعاون الخليجي "في مواجهة المخاطر التي تهدد الكيان اليمني وهويته واقتصاده الوطني عقب انقلاب ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران".
ورحب العليمي بزيارة البديوي والوفد الرفيع المرافق له إلى العاصمة المؤقتة (عدن) مستعرضا التطورات اليمنية والمستجدات المتعلقة بجهود الوساطة التي تقودها السعودية لتجديد الهدنة والبناء عليها لإطلاق عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات اليمنيين في السلام والاستقرار والتنمية.
وأشار إلى "خروقات وانتهاكات الميليشيات الحوثية وتخادمها الصريح مع المنظمات الارهابية والضغوط الإقليمية والدولية المطلوبة لإنهاء المعاناة الانسانية التي طال أمدها".
ومن جانبه أكد البديوي الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتحقيق السلام الشامل في اليمن استنادا إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض.
وأشاد البديوي بالجهود التي تبذلها السعودية وعمان بما يحفظ لليمن سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله مؤكدا دعم دول مجلس التعاون لمجلس القيادة الرئاسي لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
وشدد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين المجلس واليمن في كافة المجالات. (النهاية)

س ن ص / ط م ا



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