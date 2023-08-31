وزير الدفاع يهنئ نظيره البريطاني بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد
التاريخ
8/31/2023 2:34:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 31 - 8 (كونا) -- بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى وزير الدفاع بالمملكة المتحدة الصديقة غرانت شابس وذلك بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد.
وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي اليوم الخميس إن الشيخ أحمد الفهد عبر في برقيته عن بالغ اعتزازه بعمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البلدين الصديقين متمنيا لنظيره البريطاني دوام التوفيق والنجاح وللمملكة المتحدة الصديقة دوام التقدم والازدهار. (النهاية) ع ك / أ م ح
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