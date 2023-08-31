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وزير الدفاع يهنئ نظيره البريطاني بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد

8/31/2023 2:34:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 31 - 8 (كونا) -- بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ أحمد فهد الأحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى وزير الدفاع بالمملكة المتحدة الصديقة غرانت شابس وذلك بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد.
وقالت وزارة الدفاع في بيان صحفي اليوم الخميس إن الشيخ أحمد الفهد عبر في برقيته عن بالغ اعتزازه بعمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين البلدين الصديقين متمنيا لنظيره البريطاني دوام التوفيق والنجاح وللمملكة المتحدة الصديقة دوام التقدم والازدهار. (النهاية) ع ك / أ م ح

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