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الرئيس الأمريكي يوقع إعلان الطوارئ في (كارولينا الجنوبية) جراء إعصار (إيداليا)

8/31/2023 2:34:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 31 - 8 (كونا) -- وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس إعلان الطوارئ في ولاية (كارولينا الجنوبية) التي تواجه فيضانات "مهددة للحياة" جراء إعصار (إيداليا) على الرغم من كونه وصل إلى الولاية قادما من فلوريدا عبر جورجيا بعدما ضعفت شدته وانخفض تصنيفه إلى عاصفة مدارية.
وقالت البيت الأبيض في بيان إن بايدن أذن بموجب الإعلان للوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (فيما) بتنسيق "جميع جهود الإغاثة التي تهدف إلى تخفيف المشقة والمعاناة الناجمة عن حالة الطوارئ على السكان المحليين وتقديم المساعدة المناسبة لإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات والصحة والسلامة العامة لتقليل أو تجنب التهديد بحدوث كارثة."
ووفق المركز الوطني للأعاصير فإنه من المتوقع أن تستمر الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة والعواصف الساحلية في التأثير على ولاية (كارولينا الجنوبية) طوال اليوم.
كما أبلغت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية عن حدوث "فيضانات ساحلية كبيرة" بحيث أدت الأمطار الغزيرة والرياح العاتية إلى غمر مئات الشركات وأحياء بأكملها بالمياه.
كما أفاد موقع متخصص برصد انقطاعات التيار الكهربائي في الولايات المتحدة بأن أكثر من 290 ألف منزل وشركة لا يزالون من دون كهرباء في جميع أنحاء (فلوريدا) و(جورجيا) و(كارولينا) مشيرا إلى أن إشارات المرور المعطلة في جميع أنحاء المنطقة تزيد من خطورة التنقل.
وفي السياق قال حاكم (فلوريدا) رون ديسانتيس إن أكثر من 30 ألف عامل يعملون حاليا على إعادة الطاقة الكهربائية في ولايته مشيرا إلى ان العمل قد يستغرق بعض الوقت.
وكان (إيداليا) قد وصل إلى ساحل خليج فلوريدا كإعصار من الفئة الثالثة صباح أمس الأربعاء متسببا بوفاة شخصين في حادثين مروريين مرتبطين بالطقس فيما لا تزال السلطات تحاول التأكد من احتمال وجود ربط بين الإعصار وحالة وفاة ثالثة في الولاية وفقا لديسانتيس.
وعبر الاعصار بعد ذلك جورجيا حيث تم الإبلاغ عن وفاة شخص واحد ليصل بعد ذلك إلى (كارولينا الجنوبية).
وعلى الرغم من أوامر الإخلاء الإلزامية أنقذت فرق القوارب في فلوريدا أكثر من 135 شخصا في مختلف أنحاء الولاية إثر ارتفاع المياه لما بين 12و 16 قدما. (النهاية)

رس ر / ط م ا



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