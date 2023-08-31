الرئيس الأمريكي يوقع إعلان الطوارئ في (كارولينا الجنوبية) جراء إعصار (إيداليا)
التاريخ
8/31/2023 2:34:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 31 - 8 (كونا) -- وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس إعلان الطوارئ في ولاية (كارولينا الجنوبية) التي تواجه فيضانات "مهددة للحياة" جراء إعصار (إيداليا) على الرغم من كونه وصل إلى الولاية قادما من فلوريدا عبر جورجيا بعدما ضعفت شدته وانخفض تصنيفه إلى عاصفة مدارية.
وقالت البيت الأبيض في بيان إن بايدن أذن بموجب الإعلان للوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (فيما) بتنسيق "جميع جهود الإغاثة التي تهدف إلى تخفيف المشقة والمعاناة الناجمة عن حالة الطوارئ على السكان المحليين وتقديم المساعدة المناسبة لإنقاذ الأرواح وحماية الممتلكات والصحة والسلامة العامة لتقليل أو تجنب التهديد بحدوث كارثة."
ووفق المركز الوطني للأعاصير فإنه من المتوقع أن تستمر الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة والعواصف الساحلية في التأثير على ولاية (كارولينا الجنوبية) طوال اليوم.
كما أبلغت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية عن حدوث "فيضانات ساحلية كبيرة" بحيث أدت الأمطار الغزيرة والرياح العاتية إلى غمر مئات الشركات وأحياء بأكملها بالمياه.
كما أفاد موقع متخصص برصد انقطاعات التيار الكهربائي في الولايات المتحدة بأن أكثر من 290 ألف منزل وشركة لا يزالون من دون كهرباء في جميع أنحاء (فلوريدا) و(جورجيا) و(كارولينا) مشيرا إلى أن إشارات المرور المعطلة في جميع أنحاء المنطقة تزيد من خطورة التنقل.
وفي السياق قال حاكم (فلوريدا) رون ديسانتيس إن أكثر من 30 ألف عامل يعملون حاليا على إعادة الطاقة الكهربائية في ولايته مشيرا إلى ان العمل قد يستغرق بعض الوقت.
وكان (إيداليا) قد وصل إلى ساحل خليج فلوريدا كإعصار من الفئة الثالثة صباح أمس الأربعاء متسببا بوفاة شخصين في حادثين مروريين مرتبطين بالطقس فيما لا تزال السلطات تحاول التأكد من احتمال وجود ربط بين الإعصار وحالة وفاة ثالثة في الولاية وفقا لديسانتيس.
وعبر الاعصار بعد ذلك جورجيا حيث تم الإبلاغ عن وفاة شخص واحد ليصل بعد ذلك إلى (كارولينا الجنوبية).
وعلى الرغم من أوامر الإخلاء الإلزامية أنقذت فرق القوارب في فلوريدا أكثر من 135 شخصا في مختلف أنحاء الولاية إثر ارتفاع المياه لما بين 12و 16 قدما. (النهاية)
رس ر / ط م ا
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