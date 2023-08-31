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ايطاليا: مصرع خمسة عمال صيانة تحت عجلات قطار

8/31/2023 2:34:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - 31 - 8 (كونا) -- لقى خمسة عمال إيطاليين مصرعهم اليوم الخميس تحت عجلات قطار مسرع أثناء أداء أعمال صيانة على قضبان السكك الحديدية بمحافظة تورينو شمال غرب ايطاليا.
وقالت الشرطة الإيطالية في بيان إن "قطارا محليا خارج الخدمة صدم خلال الليل خمسة عمال كانوا يعملون على خط السكة الحديدية بين مدينتي تورينو وميلانو بالقرب من محطة (برانديتسو) في محيط تورينو ما أدى إلى مصرعهم".
وأضاف البيان أن العمال الخمسة كانوا على وشك البدء في استبدال بعض القضبان عندما دهمهم القطار الذي كان يمر بسرعة 160 كيلومترا في الساعة على خط القضبان رقم 1 متسببا في مقتلهم على الفور.
وأعرب الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا عن أسفه إزاء حوادث الموت المتكررة متوجها الى لمعاينة موقع الحادث كما تعهدت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني باستجلاء ملابسات الحادث بشكل تام.
وفتحت النيابة ملفا للتحقيق لتحديد مسؤولية الحادث فيما ذكرت هيئة السكك الحديدية الايطالية أن أعمال الصيانة على هذه القضبان "كان ينبغي أن تبدأ العمل بعد مرور القطار".
من جانبها نددت مختلف النقابات العامة والقطاعية بمقتل العمال معلنة عن اضراب لعمال السكك الحديدية لمدة 24 ساعة اليوم واضراب عام لمدة 4 ساعات غدا الجمعة احتجاجا على تردى ظروف الأمان في مواقع العمل والتي أدت الى مصرع حوالي 450 عاملا منذ بداية العام الجاري. (النهاية)

م ن / أ م س



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