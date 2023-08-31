ايطاليا: مصرع خمسة عمال صيانة تحت عجلات قطار
التاريخ
8/31/2023 2:34:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - 31 - 8 (كونا) -- لقى خمسة عمال إيطاليين مصرعهم اليوم الخميس تحت عجلات قطار مسرع أثناء أداء أعمال صيانة على قضبان السكك الحديدية بمحافظة تورينو شمال غرب ايطاليا.
وقالت الشرطة الإيطالية في بيان إن "قطارا محليا خارج الخدمة صدم خلال الليل خمسة عمال كانوا يعملون على خط السكة الحديدية بين مدينتي تورينو وميلانو بالقرب من محطة (برانديتسو) في محيط تورينو ما أدى إلى مصرعهم".
وأضاف البيان أن العمال الخمسة كانوا على وشك البدء في استبدال بعض القضبان عندما دهمهم القطار الذي كان يمر بسرعة 160 كيلومترا في الساعة على خط القضبان رقم 1 متسببا في مقتلهم على الفور.
وأعرب الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا عن أسفه إزاء حوادث الموت المتكررة متوجها الى لمعاينة موقع الحادث كما تعهدت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني باستجلاء ملابسات الحادث بشكل تام.
وفتحت النيابة ملفا للتحقيق لتحديد مسؤولية الحادث فيما ذكرت هيئة السكك الحديدية الايطالية أن أعمال الصيانة على هذه القضبان "كان ينبغي أن تبدأ العمل بعد مرور القطار".
من جانبها نددت مختلف النقابات العامة والقطاعية بمقتل العمال معلنة عن اضراب لعمال السكك الحديدية لمدة 24 ساعة اليوم واضراب عام لمدة 4 ساعات غدا الجمعة احتجاجا على تردى ظروف الأمان في مواقع العمل والتي أدت الى مصرع حوالي 450 عاملا منذ بداية العام الجاري. (النهاية)
م ن / أ م س
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