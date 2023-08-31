الصين تدعو الدول المعنية بخريطتها الجديدة إلى الموضوعية والعقلانية
التاريخ
8/31/2023 2:34:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 31 - 8 (كونا) -- دعت الصين اليوم الخميس الدول المعنية بخريطة رسمية نشرتها بكين وأثارت مؤخرا جدلا بشأن عدة مناطق متنازع عليها إلى النظر إليها من منطلق "موضوعي وعقلاني".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين في مؤتمر صحفي في بكين بعد أن احتجت دول منها ماليزيا والهند والفلبين على الخريطة التي نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد الطبيعية وأظهرت أراضي متنازع عليها باعتبارها جزءا من الأراضي الصينية.
وقال المتحدث "موقف الصين بشأن بحر الصين الجنوبي ثابت وواضح.. السلطات المختصة في الصين تنشر بشكل روتيني خرائط قياسية من مختلف الأنواع كل عام بهدف إتاحة الخرائط القياسية أمام جميع قطاعات المجتمع وزيادة الوعي العام بالاستخدام الموحد للخرائط".
وتابع المتحدث "إننا نأمل أن تتمكن الأطراف المعنية من النظر إلى الأمر في ضوء موضوعي وعقلاني".
وأظهرت (خريطة الصين القياسية طبعة 2023) التي نشرتها وزارة الموارد الطبيعية الصينية الاثنين الماضي سيادة بكين على أجزاء واسعة متنازع عليها ببحر الصين الجنوبي. (النهاية)
م ك / ط م ا
MENAFN31082023000071011013ID1106993046
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