Saturday, 02 September 2023 04:16 GMT

الصين تدعو الدول المعنية بخريطتها الجديدة إلى الموضوعية والعقلانية

8/31/2023 2:34:02 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 31 - 8 (كونا) -- دعت الصين اليوم الخميس الدول المعنية بخريطة رسمية نشرتها بكين وأثارت مؤخرا جدلا بشأن عدة مناطق متنازع عليها إلى النظر إليها من منطلق "موضوعي وعقلاني".
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين في مؤتمر صحفي في بكين بعد أن احتجت دول منها ماليزيا والهند والفلبين على الخريطة التي نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد الطبيعية وأظهرت أراضي متنازع عليها باعتبارها جزءا من الأراضي الصينية.
وقال المتحدث "موقف الصين بشأن بحر الصين الجنوبي ثابت وواضح.. السلطات المختصة في الصين تنشر بشكل روتيني خرائط قياسية من مختلف الأنواع كل عام بهدف إتاحة الخرائط القياسية أمام جميع قطاعات المجتمع وزيادة الوعي العام بالاستخدام الموحد للخرائط".
وتابع المتحدث "إننا نأمل أن تتمكن الأطراف المعنية من النظر إلى الأمر في ضوء موضوعي وعقلاني".
وأظهرت (خريطة الصين القياسية طبعة 2023) التي نشرتها وزارة الموارد الطبيعية الصينية الاثنين الماضي سيادة بكين على أجزاء واسعة متنازع عليها ببحر الصين الجنوبي. (النهاية)

م ك / ط م ا



MENAFN31082023000071011013ID1106993046

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث