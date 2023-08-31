قائد الجيش بالسودان: إذا لم نحسم الحرب بالسرعة المطلوبة سيفتت السودان
التاريخ
8/31/2023 2:34:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الخرطوم - 31 - 8 (كونا) -- حذر قائد الجيش في السودان عبد الفتاح البرهان اليوم الخميس من أن السودان سيفتت إن لم يتم حسم الصراع الحالي بشكل سريع.
وقال البرهان في خطاب أمام قوة الشرطة السودانية في بورتسودان "نحن جميعا نواجه حربا ربما إذا لم نحسمها بالسرعة المطلوبة سيفتت السودان".
وأضاف البرهان أن "هناك جرائم حرب ارتكبت في الخرطوم ودارفور ويجب محاسبة مرتكبيها" داعيا قوات الدعم السريع إلى تسليم السلاح للجهات الشرعية.
وميدانيا تواصلت الاشتباكات في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى.
وفي العاصمة واصل الجيش قصف مواقع عديدة تابعة لقوات الدعم السريع بالمدفعية الثقيلة شملت جنوب وشرق الخرطوم.
وقال شهود عيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إنهم سمعوا دوي انفجارات قوية مع تحليق مكثف للطيران الحربي غربي أم درمان وجنوب أم درمان.
وفي غرب السودان تجددت الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع بمدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان بينما واصل الجيش قصف مواقع قوات الدعم السريع في عدد من مناطق الخرطوم بالمدفعية الثقيلة.
وقال المتحدث باسم الجيش في بيان إن "قوات الفرقة الخامسة مشاة بالأبيض اشتبكت مع المليشيا المتمردة التي حاولت التسلل إلى غرب المدينة وأجبرتهم على الفرار بعد أن دمرت للعدو أربع عربات قتالية واستلمت عدد اخر وأوقعت بين صفوفهم قتلى وجرحى".
وأشار الى أن قوات الدعم السريع قامت بقصف مكثف على أحياء المدينة ما أدى إلى مصرع وإصابة عدد كبير من المواطنين.
وفي الاثناء تواصلت الاشتباكات في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور حيث تبادل الطرفان القصف ما دفع العشرات للنزوح وادى ذلك لتعطل معظم المستشفيات والمراكز الصحية مع ارتفاع أعداد المصابين.
ويشهد السودان منذ 15 إبريل الماضي اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومدن أخرى سقط فيها نحو ثلاثة آلاف شخص فيما أصيب ستة آلاف آخرين كما تسبب في فرار نحو أربعة ملايين شخص بينهم نحو نصف مليون لجأوا إلى دول مجاورة. (النهاية)
م ع م / ط م ا
MENAFN31082023000071011013ID1106993045
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