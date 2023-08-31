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قائد الجيش بالسودان: إذا لم نحسم الحرب بالسرعة المطلوبة سيفتت السودان

8/31/2023 2:34:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الخرطوم - 31 - 8 (كونا) -- حذر قائد الجيش في السودان عبد الفتاح البرهان اليوم الخميس من أن السودان سيفتت إن لم يتم حسم الصراع الحالي بشكل سريع.
وقال البرهان في خطاب أمام قوة الشرطة السودانية في بورتسودان "نحن جميعا نواجه حربا ربما إذا لم نحسمها بالسرعة المطلوبة سيفتت السودان".
وأضاف البرهان أن "هناك جرائم حرب ارتكبت في الخرطوم ودارفور ويجب محاسبة مرتكبيها" داعيا قوات الدعم السريع إلى تسليم السلاح للجهات الشرعية.
وميدانيا تواصلت الاشتباكات في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى.
وفي العاصمة واصل الجيش قصف مواقع عديدة تابعة لقوات الدعم السريع بالمدفعية الثقيلة شملت جنوب وشرق الخرطوم.
وقال شهود عيان لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إنهم سمعوا دوي انفجارات قوية مع تحليق مكثف للطيران الحربي غربي أم درمان وجنوب أم درمان.
وفي غرب السودان تجددت الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع بمدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان بينما واصل الجيش قصف مواقع قوات الدعم السريع في عدد من مناطق الخرطوم بالمدفعية الثقيلة.
وقال المتحدث باسم الجيش في بيان إن "قوات الفرقة الخامسة مشاة بالأبيض اشتبكت مع المليشيا المتمردة التي حاولت التسلل إلى غرب المدينة وأجبرتهم على الفرار بعد أن دمرت للعدو أربع عربات قتالية واستلمت عدد اخر وأوقعت بين صفوفهم قتلى وجرحى".
وأشار الى أن قوات الدعم السريع قامت بقصف مكثف على أحياء المدينة ما أدى إلى مصرع وإصابة عدد كبير من المواطنين.
وفي الاثناء تواصلت الاشتباكات في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور حيث تبادل الطرفان القصف ما دفع العشرات للنزوح وادى ذلك لتعطل معظم المستشفيات والمراكز الصحية مع ارتفاع أعداد المصابين.
ويشهد السودان منذ 15 إبريل الماضي اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومدن أخرى سقط فيها نحو ثلاثة آلاف شخص فيما أصيب ستة آلاف آخرين كما تسبب في فرار نحو أربعة ملايين شخص بينهم نحو نصف مليون لجأوا إلى دول مجاورة. (النهاية)

م ع م / ط م ا



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