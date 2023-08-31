Saturday, 02 September 2023 04:16 GMT

اجتماع استثنائي يناقش مشروع قانون الغذاء الموحد بين دول مجلس التعاون

8/31/2023 2:34:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 31 - 8 (كونا) -- ناقش المشاركون في الاجتماع الاستثنائي المشترك بين اللجنة الدائمة لسلامة الأغذية ولجنة إدارات التشريع اليوم الخميس مشروع قانون الغذاء الموحد بين دول مجلس التعاون.
وقال نائب المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية بالتكليف بدولة الكويت الدكتور مشعل الزعبي في تصريح صحفي ان الاجتماع الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض ناقش مشروع قانون الغذاء الموحد مؤكدا دعم الهيئة لهذا المشروع وسعيها لإتمامه.
واضاف أن مشاركة الهيئة في هذا الاجتماع تأتي انطلاقا من إيمان دولة الكويت بأهمية العمل المشترك مع الأشقاء في دول الخليج العربية.
وضم الوفد الكويتي أيضا فيصل الرشيدي من قطاع الشؤون الفنية في الهيئة وعائشة المبارك ومضاوي الرفاعي من قطاع التشريع في إدارة الفتوى والتشريع خلال مناقشة مشروع قانون الغذاء الموحد لدول مجلس التعاون. (النهاية)

خ ن ش / ط م ا



MENAFN31082023000071011013ID1106993044

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث