اجتماع استثنائي يناقش مشروع قانون الغذاء الموحد بين دول مجلس التعاون
التاريخ
8/31/2023 2:34:01 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 31 - 8 (كونا) -- ناقش المشاركون في الاجتماع الاستثنائي المشترك بين اللجنة الدائمة لسلامة الأغذية ولجنة إدارات التشريع اليوم الخميس مشروع قانون الغذاء الموحد بين دول مجلس التعاون.
وقال نائب المدير العام للهيئة العامة للغذاء والتغذية بالتكليف بدولة الكويت الدكتور مشعل الزعبي في تصريح صحفي ان الاجتماع الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض ناقش مشروع قانون الغذاء الموحد مؤكدا دعم الهيئة لهذا المشروع وسعيها لإتمامه.
واضاف أن مشاركة الهيئة في هذا الاجتماع تأتي انطلاقا من إيمان دولة الكويت بأهمية العمل المشترك مع الأشقاء في دول الخليج العربية.
وضم الوفد الكويتي أيضا فيصل الرشيدي من قطاع الشؤون الفنية في الهيئة وعائشة المبارك ومضاوي الرفاعي من قطاع التشريع في إدارة الفتوى والتشريع خلال مناقشة مشروع قانون الغذاء الموحد لدول مجلس التعاون. (النهاية)
خ ن ش / ط م ا
MENAFN31082023000071011013ID1106993044
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