رئيس البرلمان اللبناني يدعو الكتل النيابية الى حوار لانتخاب رئيس للجمهورية
التاريخ
8/31/2023 2:34:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 31 - 8 (كونا) -- دعا رئيس مجلس النواب (البرلمان) اللبناني نبيه بري اليوم الخميس رؤساء الكتل النيابية اللبنانية والافرقاء السياسيين الى حوار في شهر سبتمبر المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية.
وحدد بري في كلمة ألقاها أمام آلاف من أنصاره بحزب (حركة أمل) الذي يترأسه مدة للحوار حددها بحد أقصى 7 أيام قائلا "وبعدها نذهب الى جلسات مفتوحة لنحتفل بانتخاب رئيس للجمهورية".
وقال ان انجاز استحقاق الانتخابات الرئاسية في لبنان لا يتم بفرض مرشح ولا بتعطيل المؤسسات الدستورية والتشريعية والتنفيذية وشل اعمالها.
يذكر ان لبنان يعاني من فراغ في سدة رئاسة الجمهورية منذ 31 اكتوبر الماضي وهو تاريخ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون فيما لم ينجح المجلس النيابي في انتخاب رئيس جديد بعد 12 جلسة عقدها لذلك. (النهاية)
ك ب ش / ط م ا
MENAFN31082023000071011013ID1106993043
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.