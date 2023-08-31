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رئيس البرلمان اللبناني يدعو الكتل النيابية الى حوار لانتخاب رئيس للجمهورية

8/31/2023 2:34:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 31 - 8 (كونا) -- دعا رئيس مجلس النواب (البرلمان) اللبناني نبيه بري اليوم الخميس رؤساء الكتل النيابية اللبنانية والافرقاء السياسيين الى حوار في شهر سبتمبر المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية.
وحدد بري في كلمة ألقاها أمام آلاف من أنصاره بحزب (حركة أمل) الذي يترأسه مدة للحوار حددها بحد أقصى 7 أيام قائلا "وبعدها نذهب الى جلسات مفتوحة لنحتفل بانتخاب رئيس للجمهورية".
وقال ان انجاز استحقاق الانتخابات الرئاسية في لبنان لا يتم بفرض مرشح ولا بتعطيل المؤسسات الدستورية والتشريعية والتنفيذية وشل اعمالها.
يذكر ان لبنان يعاني من فراغ في سدة رئاسة الجمهورية منذ 31 اكتوبر الماضي وهو تاريخ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون فيما لم ينجح المجلس النيابي في انتخاب رئيس جديد بعد 12 جلسة عقدها لذلك. (النهاية)

ك ب ش / ط م ا



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