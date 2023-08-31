Saturday, 02 September 2023 04:16 GMT

روسيا: المقترحات الأممية بشأن اتفاقية الحبوب لم تشمل ضمانات لتلبية مطالبنا

8/31/2023 2:34:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو - 31 - 8 (كونا) -- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الخميس إن مقترحات قدمها الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش مؤخرا لم تشمل ضمانات اشترطتها موسكو لاستئناف العمل باتفاقية تسمح لأوكرانيا بشحن حبوبها عبر البحر الأسود.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في ختام مباحثات اجراها مع نظيره التركي هاكان فيدان بموسكو "المقترحات التي تقدم بها مؤخرا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش حول اتفاقية الحبوب تضمنت وعودا وليس ضمانات لتلبية المطالب الروسية".
وأشارت إلى أن مباحثاته مع فيدان "تناولت مبادرة تصدير مليون طن من القمح الى تركيا بأسعار تفضيلية لتلبية الاحتياجات التركية وتزويد الدول المحتاجة بالحبوب الروسية".
وذكر ان روسيا تجري مشاورات مع قطر بخصوص هذه المبادرة قائلا ان الدوحة مستعدة للمشاركة في معالجة الجوانب المالية لهذه المبادرة.
وجدد لافروف تأكيد استعداد روسيا لتعويض كمية القمح الاوكراني المخصصة للدول الفقيرة مشيرا الى ان هذه الكمية تعادل 3 بالمئة فقط من مجموع صادرات اوكرانيا من الحبوب.
واكد لافروف "استعداد موسكو العودة للعمل باتفاقية الحبوب بمجرد موافقة الغرب على تنفيذ الشق المتعلق بصادرات الحبوب والاسمدة الروسية" نافيا وجود ازمة للغذاء في العالم.
واتهم لافروف وسائل الاعلام الغربية بالمبالغة في الحديث عن ازمة غذاء عالمية مشيرا الى ان اسعار الحبوب في الاسواق العالمية ترتفع وتنخفض كعادتها لكنها لم ترتفع عن المعدلات التي كانت سائدة في عام 2021 اي قبل الازمة الأوكرانية.
وفي معرض حديثه عن افاق التسوية السلمية للنزاع مع اوكرانيا رفض لافروف الترويج لصيغة سلام طرحها الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي قائلا ان روسيا "ترفض المبادرات التي تستند الى صيغة زيلينسكي لأنها تهدف للتغطية على اي حديث جاد لتحقيق السلام على اساس مفهوم الامن الموحد الذي من شانها ان يحول دون بروز نزاعات في أوروبا".
كما لفت لافروف إلى أن المباحثات تناولت المسائل المتعلقة بتطبيع العلاقات بين دمشق وانقرة قائلا "ناقشنا بالتفصيل الخطوات الاضافية التي يتوجب اتخاذها لاستئناف العلاقات الدبلوماسية واقامة تعاون كامل بين البلدين".
ووجه لافروف النقد الى الغرب "الذي يعمل على تقويض العلاقات بين روسيا وشركائها" مشيرا الى "ان تركيا تتمسك بسياسة خارجية مستقلة وان روسيا مستعدة لدعم الاتراك في الدفاع عن سياستهم المستقلة في المنابر الدولية".
وأعرب عن امله في "ان تتخذ انقرة نفس الموقف حيال السياسة الروسية"
ومن جانبه قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ان بلاده تواصل جهودها الرامية الى تسوية النزاع بين روسيا واوكرانيا قائلا "ان انقرة على قناعة بعدم خروج منتصر من هذه الحرب ونحن نريد الاستقرار في المنطقة المحيطة بتركيا".
وحول اتفاقية الحبوب اكد فيدان اهتمام بلاده باستئناف العمل بها "نظرا لأهميتها في ضمان الامن الغذائي في العالم ولضمان الاستقرار في منطقة البحر الاسود " .
وذكر ان الامم المتحدة اعدت مبادرة جديدة من شأنها ان تشكل اساسا لإحياء اتفاقية الحبوب قائلا ان لروسيا مطالب من اجل استئناف العمل بهذه الصفقة ومن الضرورة تلبيتها.
وكانت روسيا اوقفت العمل باتفاقية الحبوب في 17 يوليو الماضي بعد ان رفض الغرب السماح بتصدير الحبوب والاسمدة الروسية فيما اشترطت موسكو ضرورة رفع العقوبات عن البنك الزراعي الروسي والسماح لشركات التامين بالتعامل مع الحمولات الروسية وضمان دخول البواخر الناقلة للحبوب والاسمدة بالدخول الى الموانئ الغربية .
ومن المقرر ان يعقد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي طيب رجب اردوغان لقاء في منتجع سوتشي الواقع على البحر الاسود الاسبوع المقبل. (النهاية)

ا س / ط م ا



MENAFN31082023000071011013ID1106993042

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث