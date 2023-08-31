روسيا: المقترحات الأممية بشأن اتفاقية الحبوب لم تشمل ضمانات لتلبية مطالبنا
التاريخ
8/31/2023 2:34:00 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو - 31 - 8 (كونا) -- قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الخميس إن مقترحات قدمها الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش مؤخرا لم تشمل ضمانات اشترطتها موسكو لاستئناف العمل باتفاقية تسمح لأوكرانيا بشحن حبوبها عبر البحر الأسود.
وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في ختام مباحثات اجراها مع نظيره التركي هاكان فيدان بموسكو "المقترحات التي تقدم بها مؤخرا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش حول اتفاقية الحبوب تضمنت وعودا وليس ضمانات لتلبية المطالب الروسية".
وأشارت إلى أن مباحثاته مع فيدان "تناولت مبادرة تصدير مليون طن من القمح الى تركيا بأسعار تفضيلية لتلبية الاحتياجات التركية وتزويد الدول المحتاجة بالحبوب الروسية".
وذكر ان روسيا تجري مشاورات مع قطر بخصوص هذه المبادرة قائلا ان الدوحة مستعدة للمشاركة في معالجة الجوانب المالية لهذه المبادرة.
وجدد لافروف تأكيد استعداد روسيا لتعويض كمية القمح الاوكراني المخصصة للدول الفقيرة مشيرا الى ان هذه الكمية تعادل 3 بالمئة فقط من مجموع صادرات اوكرانيا من الحبوب.
واكد لافروف "استعداد موسكو العودة للعمل باتفاقية الحبوب بمجرد موافقة الغرب على تنفيذ الشق المتعلق بصادرات الحبوب والاسمدة الروسية" نافيا وجود ازمة للغذاء في العالم.
واتهم لافروف وسائل الاعلام الغربية بالمبالغة في الحديث عن ازمة غذاء عالمية مشيرا الى ان اسعار الحبوب في الاسواق العالمية ترتفع وتنخفض كعادتها لكنها لم ترتفع عن المعدلات التي كانت سائدة في عام 2021 اي قبل الازمة الأوكرانية.
وفي معرض حديثه عن افاق التسوية السلمية للنزاع مع اوكرانيا رفض لافروف الترويج لصيغة سلام طرحها الرئيس الاوكراني فلاديمير زيلينسكي قائلا ان روسيا "ترفض المبادرات التي تستند الى صيغة زيلينسكي لأنها تهدف للتغطية على اي حديث جاد لتحقيق السلام على اساس مفهوم الامن الموحد الذي من شانها ان يحول دون بروز نزاعات في أوروبا".
كما لفت لافروف إلى أن المباحثات تناولت المسائل المتعلقة بتطبيع العلاقات بين دمشق وانقرة قائلا "ناقشنا بالتفصيل الخطوات الاضافية التي يتوجب اتخاذها لاستئناف العلاقات الدبلوماسية واقامة تعاون كامل بين البلدين".
ووجه لافروف النقد الى الغرب "الذي يعمل على تقويض العلاقات بين روسيا وشركائها" مشيرا الى "ان تركيا تتمسك بسياسة خارجية مستقلة وان روسيا مستعدة لدعم الاتراك في الدفاع عن سياستهم المستقلة في المنابر الدولية".
وأعرب عن امله في "ان تتخذ انقرة نفس الموقف حيال السياسة الروسية"
ومن جانبه قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان ان بلاده تواصل جهودها الرامية الى تسوية النزاع بين روسيا واوكرانيا قائلا "ان انقرة على قناعة بعدم خروج منتصر من هذه الحرب ونحن نريد الاستقرار في المنطقة المحيطة بتركيا".
وحول اتفاقية الحبوب اكد فيدان اهتمام بلاده باستئناف العمل بها "نظرا لأهميتها في ضمان الامن الغذائي في العالم ولضمان الاستقرار في منطقة البحر الاسود " .
وذكر ان الامم المتحدة اعدت مبادرة جديدة من شأنها ان تشكل اساسا لإحياء اتفاقية الحبوب قائلا ان لروسيا مطالب من اجل استئناف العمل بهذه الصفقة ومن الضرورة تلبيتها.
وكانت روسيا اوقفت العمل باتفاقية الحبوب في 17 يوليو الماضي بعد ان رفض الغرب السماح بتصدير الحبوب والاسمدة الروسية فيما اشترطت موسكو ضرورة رفع العقوبات عن البنك الزراعي الروسي والسماح لشركات التامين بالتعامل مع الحمولات الروسية وضمان دخول البواخر الناقلة للحبوب والاسمدة بالدخول الى الموانئ الغربية .
ومن المقرر ان يعقد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي طيب رجب اردوغان لقاء في منتجع سوتشي الواقع على البحر الاسود الاسبوع المقبل. (النهاية)
ا س / ط م ا
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