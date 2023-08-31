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(السكنية) تنتهي من أعمال إيصال التيار الكهربائي لـ6 ضواحي في مدينة المطلاع

8/31/2023 2:33:58 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 31 - 8 (كونا) -- أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية اليوم الخميس نجاح خطتها الرامية لإنهاء جميع الأعمال الخاصة بإيصال التيار الكهربائي لـ13934 قسيمة ضمن الضواحي (إن 6 - إن 11) في مدينة المطلاع السكنية خلال الفترة ما بين أبريل الماضي وأغسطس الجاري.
وقال المدير العام للمؤسسة بالتكليف راشد العنزي في تصريح صحفي إنه تم الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بإيصال التيار بالتعاون مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة قبل أربعة أشهر من الموعد المحدد وفق الجدول الزمني للأعمال التعاقدية (ديسمبر 2023).
وأوضح العنزي أن يمكن لأصحاب القسائم المذكورة التقدم بطلبات إيصال التيار الكهربائي.
وأفاد بأن المؤسسة تعكف حاليا على استكمال خطتها لإيصال التيار الكهربائي للمباني العامة في الضواحي الجاهزة مؤكدا الحرص على الالتزام بتوجيهات مجلس الوزراء بشأن الإسراع في توفير وتشغيل المباني الخدمية في المدينة.
ولفت إلى الانتهاء من إيصال التيار الكهربائي لـ35 مبنى في المدينة خلال شهر أغسطس الجاري تشمل 8 مساجد و6 مجموعات من المحلات التجارية وفرع غاز ومخفر شرطة ومبنى خدمة مواطن ومستوصف عام ومبان للإسعاف والبلدية والوحدة الاجتماعية والبريد إضافة إلى 13 سكنا مخصصا للأئمة والمؤذنين.
وأشار العنزي إلى مواصلة العمل لإيصال التيار لعدد آخر من المباني العامة ضمن الضواحي الجاهزة خلال شهر سبتمبر المقبل وكذلك لتسليم المباني الجاهزة للجهات المستفيدة منها لتشغيلها للمواطنين بالتزامن مع سكنهم في المدينة. (النهاية)

م ف س / م ص ع



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