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4.421 مليار دينار الإيرادات المحلية خلال نصف الأول

8/31/2023 2:30:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ارتفعت الإيرادات المحلية خلال النصف الأول من العام الحالي 2023، لتصل إلى ما قيمته 4.421 مليار دينار، بارتفاع بلغ 404 ملايين دينار عما كانت عليه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب بيان لوزارة المالية اليوم الخميس، جاء الارتفاع جراء الزيادة بالإيرادات الضريبية بنحو 224 مليون دينار، والإيرادات غير الضريبية بنحو 180 مليون دينار.
وحسب البيان، فقد جاء الارتفاع في الإيرادات الضريبية نتيجة ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل والأرباح بما قيمته 246.4 مليون دينار، وذلك دون رفع النسب الضريبية، لتحسن الالتزام والامتثال الضريبي للمكلفين في تقديم الإقرارات الضريبية، كما يعزى الارتفاع في الإيرادات غير الضريبية بشكل رئيسي إلى ارتفاع بند الإيرادات المختلفة بما قيمته 67.2 مليون دينار.
وعلى صعيد الإنفاق العام، فقد بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية / الموازنة خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 5.146 مليار دينار، مقابل ما قيمته 4.946 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
من جهة أخرى، انخفضت نسبة رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر حزيران الماضي بعد استثناء إحصائي ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) إلى ما نسبته 89.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر حزيران 2023، مقابل ما نسبته 91 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي شاملا مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.-(بترا)



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