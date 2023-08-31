4.421 مليار دينار الإيرادات المحلية خلال نصف الأول

4.421 مليار دينار الإيرادات المحلية خلال نصف الأول
التاريخ
8/31/2023 2:30:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ارتفعت الإيرادات المحلية خلال النصف الأول من العام الحالي 2023، لتصل إلى ما قيمته 4.421 مليار دينار، بارتفاع بلغ 404 ملايين دينار عما كانت عليه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب بيان لوزارة المالية اليوم الخميس، جاء الارتفاع جراء الزيادة بالإيرادات الضريبية بنحو 224 مليون دينار، والإيرادات غير الضريبية بنحو 180 مليون دينار.
وحسب البيان، فقد جاء الارتفاع في الإيرادات الضريبية نتيجة ارتفاع إيرادات ضريبة الدخل والأرباح بما قيمته 246.4 مليون دينار، وذلك دون رفع النسب الضريبية، لتحسن الالتزام والامتثال الضريبي للمكلفين في تقديم الإقرارات الضريبية، كما يعزى الارتفاع في الإيرادات غير الضريبية بشكل رئيسي إلى ارتفاع بند الإيرادات المختلفة بما قيمته 67.2 مليون دينار.
وعلى صعيد الإنفاق العام، فقد بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية / الموازنة خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 5.146 مليار دينار، مقابل ما قيمته 4.946 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
من جهة أخرى، انخفضت نسبة رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر حزيران الماضي بعد استثناء إحصائي ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي (SSIF) إلى ما نسبته 89.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر حزيران 2023، مقابل ما نسبته 91 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام الماضي شاملا مديونية كل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.-(بترا)
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