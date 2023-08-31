Saturday, 02 September 2023 04:15 GMT

صعود أسعار الذهب عالميا

8/31/2023 2:30:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ارتفعت أسعار الذهب مقتربة من أعلى مستوياتها في شهر اليوم الخميس، بعدما عززت مجموعة جديدة من البيانات الأميركية الضعيفة توقعات وقف رفع أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من أن قراءات التضخم التي تصدر في وقت لاحق اليوم قد تعدل هذه التوقعات.
وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1945.40 دولار للأوقية (الأونصة)، واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1972.40 دولار.
وبالنسبة للمعادن الثمينة، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 24.59 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 974.13 دولار، ويتجه لتحقيق ثاني مكاسب شهرية على التوالي. وصعد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1232.98 دولار.
يذكر أن البيانات أظهرت خلال هذا الأسبوع نمو الاقتصاد الأميركي بوتيرة أقل بقليل مما كان يعتقد في البداية خلال الربع الثاني من العام، في حين انخفض عدد الوظائف الشاغرة إلى أدنى مستوى فيما يقرب من عامين ونصف في تموز الماضي مع تباطؤ سوق العمل تدريجيا.
(بترا)



MENAFN31082023000072011014ID1106993009

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث