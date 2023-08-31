صعود أسعار الذهب عالميا

صعود أسعار الذهب عالميا
التاريخ
8/31/2023 2:30:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ارتفعت أسعار الذهب مقتربة من أعلى مستوياتها في شهر اليوم الخميس، بعدما عززت مجموعة جديدة من البيانات الأميركية الضعيفة توقعات وقف رفع أسعار الفائدة هذا العام، على الرغم من أن قراءات التضخم التي تصدر في وقت لاحق اليوم قد تعدل هذه التوقعات.
وبحسب بلومبيرغ الاقتصادية، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1945.40 دولار للأوقية (الأونصة)، واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1972.40 دولار.
وبالنسبة للمعادن الثمينة، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 24.59 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 974.13 دولار، ويتجه لتحقيق ثاني مكاسب شهرية على التوالي. وصعد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1232.98 دولار.
يذكر أن البيانات أظهرت خلال هذا الأسبوع نمو الاقتصاد الأميركي بوتيرة أقل بقليل مما كان يعتقد في البداية خلال الربع الثاني من العام، في حين انخفض عدد الوظائف الشاغرة إلى أدنى مستوى فيما يقرب من عامين ونصف في تموز الماضي مع تباطؤ سوق العمل تدريجيا.
(بترا)
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