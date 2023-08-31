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السقاف: اهتمام قبرصي في العديد من الفرص الاستثمارية بالأردن

8/31/2023 2:30:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أكدت وزيرة الاستثمار خلود السقاف وجود العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن والتي تعتبر مهمة لرجال الأعمال القبرصيين، وبخاصة في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والسياحة والسياحة العلاجية والزراعة والصناعات الغذائية ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

جاء ذلك خلال اللقاء الافتراضي الذي عقدته وزارة الاستثمار اليوم مع وكالة ترويج الاستثمار القبرصية بهدف متابعة مخرجات مذكرة التفاهم حول التعاون في مجال الاستثمار والتي وقعت في 2 آب/ أغسطس الحالي على هامش زيارة رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس للمملكة ولقائه بصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ولبحث سبل تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وخلال اللقاء الذي حضره الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار القبرصية ماريوس تانوسيس والسفير القبرصي لدى المملكة ميخاليس إيوانو، والمدراء المعنيون من كلا البلدين، أشادت السقاف بالعلاقات التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية بجمهورية قبرص، واستعداد وزارة الاستثمار بتقديم كامل الدعم والتسهيلات لرجال الأعمال القبرصيين، إضافة إلى الترحيب بتبادل الخبرات مع وكالة ترويج الاستثمار القبرصية.

وتطرقت وزيرة الاستثمار لأهم الخطوات التي انتهجتها الوزارة في تمكين قطاع الاستثمار كإطلاق منصة استثمر في الأردن (invest.jo )، واستكمال التشريعات الناظمة للبيئة الاستثمارية، وإقرار استراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2023 – 2026، إضافة إلى تفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة، حيث تم الانتهاء من أتمتة 95 خدمة متعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية.

وقال الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار القبرصية ماريوس تانوسيس إن وكالة ترويج الاستثمار القبرصية هي وكالة ترويج الاستثمار الوطنية ومعنية بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر ومساعدة المستثمرين الحاليين لتوسيع أعمالهم في قبرص.

وتطرق إلى حالة مناخ الاستثمار في قبرص والخطوات التي تتخذها السلطات القبرصية لتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية، كما عبر عن إمكانية قيام رجال الأعمال القبرصيين بزيارة للأردن للاطلاع على المشاريع الاستثمارية المحتملة.

يذكر أنه خلال اللقاء تم الاتفاق على تبادل الزيارات بين الجانبين لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين وتنفيذ مشروعات جديدة، بما يتماشى مع المزايا النسبية والمقومات الاقتصادية لكلا البلدين، إضافة إلى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين، وتنظيم ورش عمل لتبادل الخبرات الفنية في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.








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