Saturday, 02 September 2023 04:15 GMT

تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر أيلول بقيمة صفر

8/31/2023 2:30:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة إن مجلس مفوضي الهيئة قرر في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر أيلول المقبل لعام 2023 بقيمة صفر.

وأضاف المهندس السعايدة بأنها نفس القيمة التي تم تحديدها لشهر آب الحالي.



MENAFN31082023000072011014ID1106993007

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث