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الكايد: جيدكو تعمل لدعم محركات التنفيذ لرؤية التحديث الاقتصادي

8/31/2023 2:30:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



رعى المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية عبد الفتاح الكايد- مندوبا عن وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي- اليوم، حفل ختام مشروع "بناء الملكية الفكرية لتحقيق النمو الذكي والمستدام في منطقة البحر المتوسط" والذي قادت المؤسسة تنفيذه بمشاركة مؤسسات من إيطاليا واليونان وتونس وبدعم من الاتحاد الأوروبي على مدار السنوات الثلاث الماضية بحضور عدد من الشخصيات وممثلي المؤسسات المشاركة من تونس وإيطاليا واليونان.

وفي كلمته بالاحتفال، أكد الكايد أن المؤسسة أنهت اليوم إدارة ملف هذا البرنامج بدعم أوروبي وشراكة إقليمية لتؤكد قدرتها على إدارة برامج دعم فني ومالي دولية لتساهم في تطوير بيئة الأعمال الابتكارية في دول حوض البحر الأبيض المتوسط، موضحا أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بمختلف مؤسساته ترتكز على تلبية حاجات الأردن لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي وتطوير المنتج الأردني والدفع باتجاه زيادة حجم الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وبين الكايد أن المؤسسة كانت في طليعة المؤسسات الأردنية الرسمية التي بدأت بالتطبيق العملي لأهداف رؤية التحديث الاقتصادي من خلال خطة استراتيجية اعتمدها مجلس إدارة المؤسسة تستهدف التركيز على محركات التنفيذ والنهوض بالقطاعات المستهدفة بما يواكب متطلبات المستقبل والموارد لتسريع النّموّ الاقتصاديّ الأردنيّ، إضافة إلى إطلاق برنامج تحديث الصناعة ضمن برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة.

وأكد أن "جيدكو" اليوم تعمل على أرض الواقع في مختلف المحافظات الأردنية في ظل توزيع للموارد مالية المحدودة المخصصة لها بأفضل جدوى ممكنة لتنمية وتطوير المشاريع الميكروية والصغيرة والمتوسطة وبكادر وظيفي قليل العدد لكنه كبير التأثير.

وقال منسق برنامج التعاون عبر الحدود الدكتور عصمت كرادشة إن برنامج التعاون عبر الحدود هو أحد المشاريع التمويلية من الاتحاد الأوروبي الذي يمول مشاريع مشتركة مع 13 دولة مشاركة بالبرنامج، مشيرا إلى أن البرنامج يمول حاليا 80 مشروعا، منها 56 مشروعا بالأردن بقيمة 23.5 مليون يورو تغطي عدة مجالات في البيئة ومكافحة التغير المناخي وغيرها، كما نوه إلى وجود مكتب للبرنامج في الأردن.

وأضاف الكرادشة أن الاتحاد الأوروبي سيطلق الشهر المقبل برنامج "التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط"، بقيمة 234 مليون يورو، لتمويل مشاريع جديدة في قطاعات مختلفة.

وتابع أن البرنامج سيوفر فرصا مناسبة وتمويلا كافيا لمشاريع مناسبة، داعيا إلى أهمية التقدم بمشاريع لهذا البرنامج والاستفادة من التمويل المقدم بعد إطلاقه الشهر المقبل.

من جانبه، أشاد رئيس قسم التعاون في مفوضية الاتحاد الأوروبي في الأردن باتريك لامبرشتس، بمشروع دعم الملكية الفكرية IPMED باعتباره أحد المشاريع المبتكرة والطموحة التي نفذتها المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تمويل البرامج التي تدعم التعاون عبر الحدود في منطقة البحر الأبيض المتوسط مع التركيز بشكل واضح على البرامج التي تدعم التحول الأخضر والرقمنة في الأردن.

ومن الجدير بالذكر أن المؤسسة قامت بالتعاون مع الشركاء المعنيين بتأهيل مؤسسات اقتصادية ومؤسسات مجتمع مدني في مجال الملكية الفكرية، كما تم من خلال البرنامج عقد برنامج تدريبي لما يزيد على 100 متدرب في محافظة إربد وحدها، كما عقدت المؤسسة مجموعة من الحلقات النقاشية تضم الشركاء المعنيين لمناقشة سياسات وقوانين الملكية الفكرية، حيث قدمت المؤسسة حوالي ١٠٠ خدمة تشخيصية خاصة للملكية الفكرية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وللرياديين من قطاع الشباب وتقديم منح مالية لعدد من المشاريع الرائدة في هذا المجال.



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