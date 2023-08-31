Saturday, 02 September 2023 04:15 GMT

78 % نسبة إشغال فنادق الـ5 نجوم بالبحر الميت

8/31/2023 2:30:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
محمد أبو الغنم






أكد نائب رئيس جمعية الفنادق والناطق باسمها حسين هلالات أن نسب إشغال الفنادق في منطقة البحر الميت وصلت إلى 78% خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي.

وأضاف هلالات أن فنادق منطقة البحر الميت فئة الخمسة نجوم هي الأعلى على مستوى المملكة.

وحسب إحصائية صادرة عن جمعية الفنادق الأردنية، فإن نسبة إشغال فنادق الخمس نجوم في المملكة وصلت إلى 69%.



MENAFN31082023000072011014ID1106993005

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث