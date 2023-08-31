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صرف دعم المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام في أيلول

8/31/2023 2:30:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس عبدالرحيم الوريكات أن صرف الدفعة الأولى من الربع الثالث للعام 2023 من دعم بدل المحروقات لمشغلي وسائط النقل العام سيبدأ اعتبارا من صباح الأحد الموافق للسابع عشر من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.

وقال الوريكات إن صرف هذه الدفعة يأتي وفقا لقرار مجلس الوزراء بدعم مشغلي وسائط النقل العام على خطوط نقل الركاب وسيارات التكسي ضمن اختصاص هيئة تنظيم النقل البري، والتي سيتم صرفها من خلال مكاتب الهيئة المتواجدة في جميع محافظات المملكة.

وأكد استكمال جميع الإجراءات الخاصة بدعم المحروقات لمستحقيه عن الربع الثالث لهذا العام، مشيرا إلى أنه بإمكان المشغلين المستفيدين مراجعة الشركات المعتمدة لتعبئة مركباتهم بالوقود بقيم الدعم المعتمدة في الموعد المعلن والذي سيبدأ مباشرة بعد الانتهاء من صرف بدل الدعم عن شهر حزيران/ يونيو في منتصف شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.

وأشار إلى أنه تم تسليم الكشوفات كاملة إلى محطات الوقود المعتمدة لشحن البطاقات المصروفة للمشغلين بالمبالغ المستحقة لهم.

وقال، إن صرف هذه المستحقات يأتي ضمن خطة الحكومة في مواصلة تحمل تكاليف بدل فرق ارتفاع أسعار المحروقات على التكاليف التشغيلية لأجور وسائط النقل العام للتخفيف على مستخدمي وسائط النقل العام من المواطنين تلافيا لعدم رفع الأجور وتحميل هذه التكاليف للمشغلين. (بترا)



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