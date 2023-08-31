Saturday, 02 September 2023 04:15 GMT

رسميا.. لوكاكو يعود لمورينيو لموسم واحد

8/31/2023 2:30:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



انتقل روميلو لوكاكو مهاجم بلجيكا من تشلسي إلى روما على سبيل الإعارة لموسم واحد كما أعلن الناديان، الخميس.

ولم يكشف الناديان عن قيمة الصفقة، لكن وسائل إعلام إيطالية ذكرت أنها بلغت 8 ملايين يورو (8.70 مليون دولار) وتشمل الحوافز.

وسيجتمع لوكاكو (30 عاما) مجددا بمدرب روما جوزيه مورينيو الذي لعب تحت قيادته في تشلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيين.

وقال لوكاكو: "الاستقبال الذي حظيت به في هذا النادي ومن الجماهير حمسني وأعطاني دافعا إضافيا لتقديم كل ما لدي لفريقي الجديد".

وأضاف: "نلت فرصة التحدث مع الملاك مؤخرا واندهشت من طموحهم، الآن يتعين علينا العمل والتحلي بالتواضع والتطور مباراة بمباراة، بالنسبة لي لا أطيق الانتظار للالتحاق بزملائي داخل وخارج الملعب".

وذكرت وسائل إعلام أن لوكاكو، الذي قضى فترة إعارة ناجحة إلى إنتر ميلانو في الموسم الماضي، وافق على تخفيض راتبه بنسبة كبيرة.

ونال روما نقطة واحدة من أول مباراتين بالدوري الإيطالي هذا الموسم وسيستضيف ميلان الجمعة.



MENAFN31082023000072011014ID1106993000

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث