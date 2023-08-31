مانيلا- فقد المنتخب الوطني الأول لكرة السلة فرصة المنافسة على بطاقة التأهل الأولمبي المباشرة بخسارته أمام المنتخب المصري بنتيجة 69-85 (النصف الأول 36-40)، في لقاء جمعهما اليوم الخميس بصالة "مول أوف آسيا أرينا" بالعاصمة الفلبينية مانيلا، لحساب مباريات الدور الترتيبي بنهائيات كأس العالم 2023، والتي تستمر حتى 10 أيلول "سبتمبر" الحالي.



واعتمد مدرب المنتخب الوطني وسام الصوص على الخماسي، فريدي إبراهيم وسامي بزيع وأمين أبو حواس والمجنس الأميركي رونديه جيفرسون وأحمد الدويري مع غياب محمد شاهر عن اللقاء بسبب معاناته من آلام أسفل الظهر، فيما بدأ الكندي روي رانا مدرب المنتخب المصري اللقاء معتمدا على الخماسي، إيهاب أمين وعمرو زهران وعاصم مرعي وباتريك يوسف وآدم موسى.



وجاءت بداية المباراة سريعة من جانب لاعبي المنتخب المصري بعدما تقدموا (8-2)، قبل أن يدخل المنتخب الوطني الأجواء ويعادل الكفة (8-8) بفضل سلتين للدويري وواحدة لفريدي من اختراق هجومي، ثم ساهمت السلات الدقيقة لإيهاب أمين وأنس أسامة وعمر حسين من داخل وخارج القوس، بمنح التفوق للمنتخب المصري في نتيجة الفترة الأولى (22-14).



وافتتح النجداوي التسجيل للمنتخب الوطني في الفترة الثانية بسلة من المسافة المتوسطة، قبل أن يرد عمر عرابي وأنس أسامة بسلتين، ليبدأ "الفراعنة" بتوسيع الفارق من خلال آدم موسى وإيهاب أمين وعاصم مرعي، قبل أن تعيد ثلاث سلات لمالك كنعان وواحدة لبزيع لاعبي المنتخب الوطني إلى أجواء المباراة، مقلصا الفارق في النصف الأول إلى 4 نقاط (36-40) بعدما حسم الصقور الفترة الثانية (22-18).



وسدد بزيع تصويبتين ثلاثيتين تهادت في سلة مصر، ثم أضاف فريدي سلة من اختراق هجومي، فيما كان الجندي وزهران وإيهاب أمين يواصلون التسجيل للمنتخب المصري، ليعود بزيع ويسجل من المسافة البعيدة مع نقطتين لفريدي من رميتين حرتين، ثم أضاف الجندي سلة ثلاثية مع نقطة من رمية إضافية، ليرد الدويري وبزيع بسلتين من من داخل وخارج القوس، فيما كان أنس أسامة يسجل لمصر سلة من اختراق هجومي، حافظ معها على تقدمه (59-56) رغم خسارته الفترة (19-20).



وارتفع مستوى الإثارة في الفترة الرابعة، التي استهلتها مصر بتسجيل 6 نقاط من خط الرميات الحرة، فيما كان فريدي وبزيع والدويري يسجلون من المحاور كافة، ومع تواصل فصول الإثارة، عادل فريدي الكفة (66-66) بتسجيله سلة ثلاثية دقيقة، ليضيف إيهاب أمين نقطة من رمية حرة مع سلة لعمرو زهران (69-66) قبل أن يغادر مالك كنعان اللقاء بالأخطاء الشخصية الخمسة، ثم عزز إيهاب أمين تقدم مصر بنقطتين من رميتين حرتين مع سلة من "تيرن أوفر" على فريدي، ولم تكن ثلاثية نجداوي كافية لمنع الجندي وزهران مع إعادة تقدم مصر، لتفوز في النتيجة النهائية للمباراة (85-69)، بعدما حسمت الفترة الرابعة والأخيرة (26-13).

