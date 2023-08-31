سهام التنمر تطال كندة علوش.. وجمهورها يساندها (صورة)
التاريخ
8/31/2023 2:29:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أثارت الفنانة السورية كندة علوش، جدلاً واسعاً في أحدث ظهور لها، مع الفنان الشعبي عبد الباسط حمودة.
ونشر الفنان عبد الباسط حمودة صورة كندة علوش عبر حسابه على“فيسبوك“، حيث كان يتوسطها هي وزوجها الممثل المصري عمرو يوسف.
أحلى سيلفي
وعلق عبد الباسط على الصورة:“أحلى سيلفي ده ولا إيه؟”.
لكن مظهر كندة علوش، لفت أنظار المتابعين أكثر من الحدث ذاته، حيث بدت بوزن زائد بوجه طبيعي دون مساحيق تجميل، ورفعت شعرها إلى الأعلى بطريقة تقليدية بسيطة.
وتساءل البعض ما إذا كانت تعاني من مرض تسبب لها بزيادة وزنها، بينما شكك آخرون بحملها بطفلهما الثالث.
تنمر يقابله مساندة من محبيها
لم تمر الصورة التي تم التقاطها لكندةعلوش مرور الكرام، حيث قام رواد السوشال ميديا بانتقاد المظهر الذي بدت فيه كندة علوش، فغرد إسلام سعيد عبر تويتر قائلا: تحس إن اقصي طموح كنده علوش كان انها تتجوز وتخلف
في حين علقت مروة:دمرها عمرو خلاها ظل بلا ملامح
وفي الوقت الذي كثرت فيه التعليقات المسيئة للظهور الأخير للنجمة السورية علوش، قام معجبوها بمساندتها، فقامت صفحة "the lady" بإعادة نشر الصورة وكتبت: تتعرض النساء طوال حياتهن لتغيرات لا ترحم، النفسية و التي تخضع للهرمونات و الضغوطات المجتمعية و الفيزيولوجية بسبب الحمل و الولادة و الرضاعة..
و هذا أمرٌ طبيعي (طبيعي)، طبيعي هذه الكلمة التي لم تعد موجودة في قواميس اليوم الذي يفرض معايير السناب شات، و الأنف المنحوت و الجسم الممشوق..
الطبيعي هو ما يجب أن نشعر به جميعًا ، أما المرفوض فهو مقياس المثالية الساخط الذي ترسمه السينما والسوشيال ميديا و الإعلام ليجعلوا من النساء نسخ متشابهة و كل من لا تُشبه ذلك المُجسم المثالي فهي امرأة مهملة..
نحن كائنات حية نبذل قصارى جهدنا لنحافظ على صحتنا أولًا وإذا فرضت علينا الأيام وضعًا معينًا، كل ما علينا فعله هو تقبل ذواتنا بحب..
الصورة للجميلة كندة علوش بعد ولادتها لطفلها الثاني
هذا المنشور قام بحصد أكثر من 5 آلاف إعجاب ومئات التعليقات من نساء قاموا بمساندة كندة.
اعتزال مؤقت
الجدير بالذكر أن كندة علوش ابتعدت مؤقتاً عن الأعمال الفنية، رغبةً بالتفرغ لأبنائها.
وسبق أن كشفت الفنانة السورية أنها لا تحبذ أن يعتني أحد غيرها بأبنائها، وليس لديها خادمة أو مدبرة منزل.
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