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سهام التنمر تطال كندة علوش.. وجمهورها يساندها (صورة)

8/31/2023 2:29:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أثارت الفنانة السورية كندة علوش، جدلاً واسعاً في أحدث ظهور لها، مع الفنان الشعبي عبد الباسط حمودة.

ونشر الفنان عبد الباسط حمودة صورة كندة علوش عبر حسابه على“فيسبوك“، حيث كان يتوسطها هي وزوجها الممثل المصري عمرو يوسف.






أحلى سيلفي
وعلق عبد الباسط على الصورة:“أحلى سيلفي ده ولا إيه؟”.

لكن مظهر كندة علوش، لفت أنظار المتابعين أكثر من الحدث ذاته، حيث بدت بوزن زائد بوجه طبيعي دون مساحيق تجميل، ورفعت شعرها إلى الأعلى بطريقة تقليدية بسيطة.

وتساءل البعض ما إذا كانت تعاني من مرض تسبب لها بزيادة وزنها، بينما شكك آخرون بحملها بطفلهما الثالث.

تنمر يقابله مساندة من محبيها

لم تمر الصورة التي تم التقاطها لكندةعلوش مرور الكرام، حيث قام رواد السوشال ميديا بانتقاد المظهر الذي بدت فيه كندة علوش، فغرد إسلام سعيد عبر تويتر قائلا: تحس إن اقصي طموح كنده علوش كان انها تتجوز وتخلف









في حين علقت مروة:دمرها عمرو خلاها ظل بلا ملامح






وفي الوقت الذي كثرت فيه التعليقات المسيئة للظهور الأخير للنجمة السورية علوش، قام معجبوها بمساندتها، فقامت صفحة "the lady" بإعادة نشر الصورة وكتبت: تتعرض النساء طوال حياتهن لتغيرات لا ترحم، النفسية و التي تخضع للهرمونات و الضغوطات المجتمعية و الفيزيولوجية بسبب الحمل و الولادة و الرضاعة..
و هذا أمرٌ طبيعي (طبيعي)، طبيعي هذه الكلمة التي لم تعد موجودة في قواميس اليوم الذي يفرض معايير السناب شات، و الأنف المنحوت و الجسم الممشوق..
الطبيعي هو ما يجب أن نشعر به جميعًا ، أما المرفوض فهو مقياس المثالية الساخط الذي ترسمه السينما والسوشيال ميديا و الإعلام ليجعلوا من النساء نسخ متشابهة و كل من لا تُشبه ذلك المُجسم المثالي فهي امرأة مهملة..
نحن كائنات حية نبذل قصارى جهدنا لنحافظ على صحتنا أولًا وإذا فرضت علينا الأيام وضعًا معينًا، كل ما علينا فعله هو تقبل ذواتنا بحب..
الصورة للجميلة كندة علوش بعد ولادتها لطفلها الثاني






هذا المنشور قام بحصد أكثر من 5 آلاف إعجاب ومئات التعليقات من نساء قاموا بمساندة كندة.

اعتزال مؤقت

الجدير بالذكر أن كندة علوش ابتعدت مؤقتاً عن الأعمال الفنية، رغبةً بالتفرغ لأبنائها.

وسبق أن كشفت الفنانة السورية أنها لا تحبذ أن يعتني أحد غيرها بأبنائها، وليس لديها خادمة أو مدبرة منزل.

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