باربي بوتوكس.. صرعة تجميل يُزعم أنها تعالج آلام الظهر

باربي بوتوكس.. صرعة تجميل يُزعم أنها تعالج آلام الظهر
التاريخ
8/31/2023 2:29:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
bie Botox" بأكثر من 7 ملايين مشاهدة على TikTok، حتى الآن، بعدما أصبح سريعا واحدا من أكثر الصيحات المتعلقة بالتجميل متابعة على الموقع.
ومع انتشار الصيحة، يتدفق كثير من الراغبين بإجراء العملية على أطباء التجميل، خاصة بعد أن روج لها المؤثرون على الموقع باعتبارها ليست عملية تجميلية فقط، بل أنها أيضا "مفيدة لآلام الظهر".
لكن كثيرين من مراجعي أطباء التجميل، ممن يجرون العملية للمرة الأولى، ربما يكونون غير مطلعين بالضبط على ما سيواجهونه.
ماهو الـ"باربي بوتوكس"
تحتاج العملية، وفقا لأطباء تحدثت إليهم CNN إلى زرق نحو مئة وحدة من البوتوكس في العضلات.
وتعتمد العملية على الخصائص السمية للبوتوكس، وهو منتج كيميائي يستخدم عادة للحقن في الوجه والشفاه لمنحها منظرا مكتنزا ونضرا، لكن في حالة "باربي بوتوكس" يحقن المحلول في العضلات المعروفة بـ"شبه المنحرفة" على جانبي الرقبة والممتدة على جانبي العمود الفقري، وفقا لأطباء تحدثت معهم صحيفة وول ستريت جورنال.
ويقوم البوتوكس بشل العضلات تدريجيا، مما يمنح الرقبة مظهرا أطول، يذكر بمظهر الدمية باربي.
هل تعالج العملية آلام الظهر
يشكك أطباء، مثل الدكتور غريغوري غريكو، رئيس الجمعية الأميركية لجراحي التجميل، بالنتائج العلاجية للعملية.
ونقلت وول ستريت جورنال عن غريكو قوله إنه "لا يدري كيف يمكن أن تؤثر الحقن في الرقبة على الألم في الظهر"، مضيفا "أعتقد أن هذا علم ضعيف للغاية".
وتنقل شبكة CNN عن الدكتورة باريشا أشاريا، كبيرة أطباء التجميل في عيادة التجميل الطبية الشهيرة في لندن ووترهاوس "عندما يتم حقن البوتوكس في العضلات، فإنه يوقف الاتصال بالعصب".
وتضيف "مع مرور الوقت يؤدي إلى ضعف وشلل في العضلات. بشكل غير مباشر ، تتقلص العضلات، وتمنح وهم الرقبة الطويلة".
ومع ذلك، إذا تم إعطاؤه بشكل غير صحيح، أو بجرعة خاطئة، فإن البوتوكس يمكن أن يشل العضلات تماما"، وفقا لأشاريا.
وتضيف "يمكن أن يهاجر السم العصبي أحيانا من موقع الحقن الأصلي، مما يضعف الاتصال العصبي للعضلات المحيطة الأخرى ويمكن أن يكون ذلك خطرا جدا لأنه يمكن أن يؤثر على القدرة على رفع الرأس بشكل صحيح".
وقالت مريضة لصحيفة وول ستريت جورنال إنها فقدت القدرة على البلع بعد تلقي الحقن.
وبعد مراجعات لعدة أطباء، قيل لها إن "تجمد الحنجرة" من الآثار الجانبية المعروفة للبوتوكس.
ويحصل هذا أحيانا حينما تنتقل سموم البوتوكس إلى مناطق أخرى غير تلك التي حقنت فيها، وتقوم بشلها.
وتحذر الدكتورة أشاريا من المخاطر التي قد تنطوي عليها العملية في حال أجراها مختصون.
وفي المملكة المتحدة يمكن لأي شخص إعطاء حقن توكسين البوتولينوم (البوتوكس).
وتقول الطبيبة إن الحاقن يمكن أن يكون خبيرة تجميل أو مصففة شعر بدون خبرة سريرية، ولا معرفة بالتشريح.
كما حذر أطباء عرب من خطورة "اتباع الصيحات" على مواقع التواصل بما يتعلق بالعمليات الطبية.
"اقتصاد" باربي
شرحت المؤثرة "إيزابيلا لوكس" على تيك توك فوائد إجراء العملية في فيديو ترويجي عرضت فيه صور "قبل وبعد" العملية لمشاهديها.
وشوهد الفيديو أكثر من 250 ألف مرة، وتقول لوكس إن الفضل يعود إليها بتسمية العملية بـ"باربي بوتوكس".
وتقول لشبكة CNN "جاء الاسم من فكرة أنك ستبدو أشبه بباربي عندما تنجزها، وهو ما لا أعتقد أنه أمر سيء".
مضيفة أن العملية "تطيل الرقبة، وتنحف الكتفين وتخلق بنية بدنية دقيقة للغاية عندما يتم ذلك بشكل صحيح".
ويروج مؤثرون آخرون لكون العملية "تعالج آلام الظهر"، وهو ما يشكك به أطباء التجميل.
ووفقا لمؤثرين على تيك توك، يروجون للآثار "العلاجية" وليس التجميلية فحسب للعملية، فإن حقن البوتوكس في العضلات يخفف من آلام الظهر والرقبة.
ونقلت وول ستريت جورنال عن طبيب التجميل، ألونسو مارتن، قوله إن مراجعيه أبلغوا عن تحسن في آلام الظهر بعد العملية.
وينسق مارتن مع بعض من مؤثرات موقع تيك توك للترويج للعملية، نقلا عن الحرة.
ويحقن مارتن نحو 8 إلى 10 أشخاص أسبوعيا، أغلبهم من النساء، مقابل ما بين 4 -6 سنويا في الماضي.
وتكلف جلسة الحقن الواحدة نحو 1500 دولار أميركي.
وتتوقع شبكة CNN أن يزيد السوق العالمي لحقن الوجه بأكثر من الضعف في العقد المقبل، ليصل إلى 36.8 مليار دولار بحلول عام 2032، وفقا لمسح أجرته الجمعية الدولية لجراحة التجميل عام 2021.
وكانت هناك زيادة بنسبة 54.4٪ في الإجراءات طفيفة التوغل مثل البوتوكس والفيلر منذ عام 2017.
MENAFN31082023000072011014ID1106992997
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.