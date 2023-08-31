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باربي بوتوكس.. صرعة تجميل يُزعم أنها تعالج آلام الظهر

8/31/2023 2:29:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



bie Botox" بأكثر من 7 ملايين مشاهدة على TikTok، حتى الآن، بعدما أصبح سريعا واحدا من أكثر الصيحات المتعلقة بالتجميل متابعة على الموقع.

 ومع انتشار الصيحة، يتدفق كثير من الراغبين بإجراء العملية على أطباء التجميل، خاصة بعد أن روج لها المؤثرون على الموقع باعتبارها ليست عملية تجميلية فقط، بل أنها أيضا "مفيدة لآلام الظهر".

لكن كثيرين من مراجعي أطباء التجميل، ممن يجرون العملية للمرة الأولى، ربما يكونون غير مطلعين بالضبط على ما سيواجهونه.

ماهو الـ"باربي بوتوكس"

تحتاج العملية، وفقا لأطباء تحدثت إليهم CNN إلى زرق نحو مئة وحدة من البوتوكس في العضلات.

وتعتمد العملية على الخصائص السمية للبوتوكس، وهو منتج كيميائي يستخدم عادة للحقن في الوجه والشفاه لمنحها منظرا مكتنزا ونضرا، لكن في حالة "باربي بوتوكس" يحقن المحلول في العضلات المعروفة بـ"شبه المنحرفة" على جانبي الرقبة والممتدة على جانبي العمود الفقري، وفقا لأطباء تحدثت معهم صحيفة وول ستريت جورنال.

ويقوم البوتوكس بشل العضلات تدريجيا، مما يمنح الرقبة مظهرا أطول، يذكر بمظهر الدمية باربي.




هل تعالج العملية آلام الظهر


يشكك أطباء، مثل الدكتور غريغوري غريكو، رئيس الجمعية الأميركية لجراحي التجميل، بالنتائج العلاجية للعملية.

ونقلت وول ستريت جورنال عن غريكو قوله إنه "لا يدري كيف يمكن أن تؤثر الحقن في الرقبة على الألم في الظهر"، مضيفا "أعتقد أن هذا علم ضعيف للغاية".

وتنقل شبكة CNN عن الدكتورة باريشا أشاريا، كبيرة أطباء التجميل في عيادة التجميل الطبية الشهيرة في لندن ووترهاوس "عندما يتم حقن البوتوكس في العضلات، فإنه يوقف الاتصال بالعصب".

وتضيف "مع مرور الوقت يؤدي إلى ضعف وشلل في العضلات. بشكل غير مباشر ، تتقلص العضلات، وتمنح وهم الرقبة الطويلة".

ومع ذلك، إذا تم إعطاؤه بشكل غير صحيح، أو بجرعة خاطئة، فإن البوتوكس يمكن أن يشل العضلات تماما"، وفقا لأشاريا.

وتضيف "يمكن أن يهاجر السم العصبي أحيانا من موقع الحقن الأصلي، مما يضعف الاتصال العصبي للعضلات المحيطة الأخرى ويمكن أن يكون ذلك خطرا جدا لأنه يمكن أن يؤثر على القدرة على رفع الرأس بشكل صحيح".

وقالت مريضة لصحيفة وول ستريت جورنال إنها فقدت القدرة على البلع بعد تلقي الحقن.

وبعد مراجعات لعدة أطباء، قيل لها إن "تجمد الحنجرة" من الآثار الجانبية المعروفة للبوتوكس.

ويحصل هذا أحيانا حينما تنتقل سموم البوتوكس إلى مناطق أخرى غير تلك التي حقنت فيها، وتقوم بشلها.

وتحذر الدكتورة أشاريا من المخاطر التي قد تنطوي عليها العملية في حال أجراها مختصون.

وفي المملكة المتحدة يمكن لأي شخص إعطاء حقن توكسين البوتولينوم (البوتوكس).

وتقول الطبيبة إن الحاقن يمكن أن يكون خبيرة تجميل أو مصففة شعر بدون خبرة سريرية، ولا معرفة بالتشريح.

كما حذر أطباء عرب من خطورة "اتباع الصيحات" على مواقع التواصل بما يتعلق بالعمليات الطبية.



"اقتصاد" باربي

شرحت المؤثرة "إيزابيلا لوكس" على تيك توك فوائد إجراء العملية في فيديو ترويجي عرضت فيه صور "قبل وبعد" العملية لمشاهديها.

وشوهد الفيديو أكثر من 250 ألف مرة، وتقول لوكس إن الفضل يعود إليها بتسمية العملية بـ"باربي بوتوكس".

وتقول لشبكة CNN "جاء الاسم من فكرة أنك ستبدو أشبه بباربي عندما تنجزها، وهو ما لا أعتقد أنه أمر سيء".

مضيفة أن العملية "تطيل الرقبة، وتنحف الكتفين وتخلق بنية بدنية دقيقة للغاية عندما يتم ذلك بشكل صحيح".

ويروج مؤثرون آخرون لكون العملية "تعالج آلام الظهر"، وهو ما يشكك به أطباء التجميل.

ووفقا لمؤثرين على تيك توك، يروجون للآثار "العلاجية" وليس التجميلية فحسب للعملية، فإن حقن البوتوكس في العضلات يخفف من آلام الظهر والرقبة.

ونقلت وول ستريت جورنال عن طبيب التجميل، ألونسو مارتن، قوله إن مراجعيه أبلغوا عن تحسن في آلام الظهر بعد العملية.
وينسق مارتن مع بعض من مؤثرات موقع تيك توك للترويج للعملية، نقلا عن الحرة.

ويحقن مارتن نحو 8 إلى 10 أشخاص أسبوعيا، أغلبهم من النساء، مقابل ما بين 4 -6 سنويا في الماضي.

وتكلف جلسة الحقن الواحدة نحو 1500 دولار أميركي.

وتتوقع شبكة CNN أن يزيد السوق العالمي لحقن الوجه بأكثر من الضعف في العقد المقبل، ليصل إلى 36.8 مليار دولار بحلول عام 2032، وفقا لمسح أجرته الجمعية الدولية لجراحة التجميل عام 2021.

وكانت هناك زيادة بنسبة 54.4٪ في الإجراءات طفيفة التوغل مثل البوتوكس والفيلر منذ عام 2017.



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