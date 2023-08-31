منها السكري وأمراض القلب.. أمراض يساعد الحمص على الوقاية منها
التاريخ
8/31/2023 2:29:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
كشف الدكتور سيرغي أغابكين، خبير التغذية الروسي عن فوائد مكونات الحمص وأبرزية الحمص والسمسم مع بعض التوابل مع زيت الزيتون.
وأوضح الطبيب أن الحمص يُضيف فوائد كبيرة للطعام، حيث يُبطئ عملية الشيخوخة ويقلل من خطر تطور أمراض القلب والأوعية الدموية والنوع الثاني من مرض السكري.
أما الطحينية (السمسم) فهي تحتوي على البروتين وكمية من الكربوهيدرات وهي غنية بأحماض دهنية غير مشبعة من نوع أوميغا-3 وأوميغا-6 وأوميغا-9.
وللسمسم خصائص مضادة للالتهابات، بالإضافة إلى احتوائه على البوتاسيوم الذي يساهم في تقليل مستوى الإجهاد وتنظيم عمليات الكبح في الجسم.
من ناحيته، أشار الدكتور ميخائيل غينزبورغ، الخبير الروسي في مجال التغذية، إلى أن استخدام التوابل الشرقية مع زيت الزيتون يساهم في تقليل مستويات الالتهابات في الجسم.
وأكد قائلاً: "تتمتع التوابل التي تُستخدم مع زيت الزيتون بتأثير مضاد للالتهابات في الجسم، وهي تساهم في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض مرتبطة بعملية الشيخوخة، مثل سرطان القولون والمستقيم وسرطان الثدي". -وكالات
اقرأ أيضاً:
6 فوائد لتناول الحمص
منافع صحية مذهلة في تناول الحمص.. تعرفوا عليها
MENAFN31082023000072011014ID1106992996
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.