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منها السكري وأمراض القلب.. أمراض يساعد الحمص على الوقاية منها

8/31/2023 2:29:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



كشف الدكتور سيرغي أغابكين، خبير التغذية الروسي عن فوائد مكونات الحمص وأبرزية الحمص والسمسم مع بعض التوابل مع زيت الزيتون.

وأوضح الطبيب أن الحمص يُضيف فوائد كبيرة للطعام، حيث يُبطئ عملية الشيخوخة ويقلل من خطر تطور أمراض القلب والأوعية الدموية والنوع الثاني من مرض السكري.






أما الطحينية (السمسم) فهي تحتوي على البروتين وكمية من الكربوهيدرات وهي غنية بأحماض دهنية غير مشبعة من نوع أوميغا-3 وأوميغا-6 وأوميغا-9.

وللسمسم خصائص مضادة للالتهابات، بالإضافة إلى احتوائه على البوتاسيوم الذي يساهم في تقليل مستوى الإجهاد وتنظيم عمليات الكبح في الجسم.

من ناحيته، أشار الدكتور ميخائيل غينزبورغ، الخبير الروسي في مجال التغذية، إلى أن استخدام التوابل الشرقية مع زيت الزيتون يساهم في تقليل مستويات الالتهابات في الجسم.

وأكد قائلاً: "تتمتع التوابل التي تُستخدم مع زيت الزيتون بتأثير مضاد للالتهابات في الجسم، وهي تساهم في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض مرتبطة بعملية الشيخوخة، مثل سرطان القولون والمستقيم وسرطان الثدي". -وكالات

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