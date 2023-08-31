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أنواع الثآليل وطرق علاجها

8/31/2023 2:29:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تٌقدم نشرة معهد العناية بصحة الأسرة، مؤسسة الملك الحسين، اليوم الخميس، معلومات مهمة عن الثآليل، وهي عبارة عن كتل صغيرة غير سرطانية تنمو على سطح الجلد بسبب عدوى فيروسية.

وتتحدث نشرة المعهد عن كيفية انتشار الثآليل، والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بها، وأنواعها، إضافة إلى كيفية تشخيصها، والتدخلات المتنوعة لعلاجها.

تظهر هذه النموات الصغيرة غير السرطانية عندما يصاب الجلد بأحد الفيروسات العديدة لعائلة فيروس الورم الحُليمي البشري (Human Papilloma Virus). ويحفز الفيروس نموًا إضافيًا للخلايا، مما يجعل الطبقة الخارجية من الجلد سميكة وصلبة في تلك البقعة.

في حين أنها يمكن أن تنمو في أي مكان يوجد به جلد، فمن المرجح أن تحدث على اليدين والقدمين والمناطق التناسلية. يعتمد نوع الثؤلول على مكانه وشكله ونوع الفيروس المسبب.

تصيب فيروسات الورم الحُليمي البشري (HPVs) الأنسجة الظهارية للجلد والأغشية المخاطية. هناك أكثر من 200 نوع فرعي متميز من فيروس الورم الحلُيمي البشري؛ يميل بعضها إلى إصابة مواقع محددة في الجسم. يصيب فيروس الورم الحُليمي البشري من النوع 1 عادةً باطن القدم، بينما يصيب فيروس الورم الحليمي البشري من النوع 6 و11 المنطقة الشرجية التناسلية ويسبب الثآليل الشرجية التناسلية.

من هم الأشخاص المعرضون للإصابة؟
نظرًا لأن الجهاز المناعي لكل شخص يستجيب بشكل مختلف للفيروس، فلن يصاب كل من يتعرض لفيروس الورم الحليمي البشري بالثؤلول. وإذا قمت بجرح جلدك بطريقة ما، فمن الأسهل أن يترسخ الفيروس. ولهذا السبب فإن الأشخاص الذين يعانون من أمراض جلدية مزمنة، مثل الأكزيما، أو الذين يقضمون أظافرهم يكونون أكثر عرضة للإصابة بالثآليل.

كيف تنتشر الثآليل؟
الثآليل معدية للغاية وتنتقل بشكل رئيسي عن طريق الاتصال المباشر بالجلد، كما هو الحال عندما تلمس الثآليل ثم تلمس منطقة أخرى من جسمك. يمكنك أيضًا نشرها بأشياء مثل المناشف أو شفرات الحلاقة التي لامست ثؤلولًا على جسمك أو على شخص آخر.

الثآليل الشائعة (Common Warts):
غالبًا ما تظهر هذه الزوائد ذات اللون اللحمي على ظهر اليدين، والأصابع، والجلد حول الأظافر، والقدمين. حيث تكون صغيرة من حجم رأس الدبوس إلى حجم حبة البازلاء وتبدو وكأنها نتوءات خشنة وصلبة. قد يكون عليها نقاط سوداء تشبه البذور، وهي في الواقع جلطات دموية صغيرة، وعادةً ما تظهر في مكان شق الجلد.

الثآليل الأخمصية (في أخمص القدم) (Plantar Warts):
هل تشعر وكأن لديك حصى في حذائك؟ تحقق من باطن قدميك. على عكس الثآليل الأخرى، فإن الضغط الناتج عن المشي والوقوف يجعلها تنمو في جلدك. قد يكون لديك واحد فقط أو مجموعة (تسمى الثآليل الفسيفسائية). نظرًا لأنها مسطحة وقوية وسميكة، فمن السهل الخلط بينها وبين مسامير القدم ومن الممكن تمييز الثآليل الاخمصية عن الأخرى بوجود النقاط السوداء على السطح.

الثآليل المسطحة (Flat Warts):
الجانب الإيجابي لهذه الثآليل هو أنها أصغر حجمًا ولكنها تميل إلى النمو بأعداد كبيرة ، غالبًا من 20 إلى 100 في المرة الواحدة. تميل الثآليل المسطحة إلى الظهورعلى وجوه الأطفال، ومناطق لحية الرجال، وأرجل النساء.

الثآليل الخيطية (Filiform warts):
تبدو هذه الثآليل سريعة النمو على شكل خيوط وشائكة، وفي بعض الأحيان تشبه الفرش الصغيرة. لأنها تميل إلى النمو على الوجه حول الفم والعينين والأنف ويمكن أن تكون مزعجة، على الرغم من أنها لا تؤذي عادة.

الثآليل التناسلية (Genital Warts):
تحصل هذه الثآليل عن طريق العلاقة الجنسية مع شخص لديه هذه الأعراض. قد تبدو مثل نتوءات صغيرة متفرقة بلون الجلد أو مثل مجموعة من النتوءات المشابهة للقليل من القرنبيط على الأعضاء التناسلية. ويمكن أن تنتشر، حتى لو لم تتمكن من رؤيتها. لا تحاول التخلص من الثآليل التناسلية بنفسك؛ قد يكون من الصعب علاجها.

قد تنتقل الأنواع الأخرى من فيروس الورم الحُليمي البشري التي يمكن أن تسبب السرطان عن طريق الاتصال الجنسي أيضًا.

التشخيص:
يتم تشخيص الثآليل من خلال:
- تقييم الطبيب وأخذ السيرة المرضية والفحص السريري.
- في بعض الحالات إجراء خزعة.
قد يلزم إزالة الأورام الموجودة على الجلد والتي لا يمكن تحديدها بشكل نهائي لفحصها تحت المجهر

العلاج:
معظم الثآليل غير ضارة، ولا تحتاج إلى فعل أي شيء، إلا إذا كانت مؤلمة أو محرجة بالطبع. قد يؤدي انتظار اختفاء الثآليل إلى نتائج عكسية، على الرغم من ذلك: قد تكبر الثآليل، أو قد تظهر ثآليل جديدة، أو يمكن نقلها لشخص آخر. ويعتمد العلاج على العمر ومستوى صحة الفرد ونوع الثؤلول. ولكن لا يوجد علاج لفيروس الورم الحليمي البشري، لذلك قد يبقى بعض الفيروس في جلدك بعد اختفاء الثؤلول ثم يعود للظهور لاحقًا.

تشمل الأسباب الشائعة للعلاج ما يلي:
- الألم أو الانزعاج أو الضعف الوظيفي المصاحب.
- قلق المريض من الوصمة الاجتماعية.
- الثآليل المستمرة.
- تثبيط المناعة.

تتوفر مجموعة متنوعة من التدخلات العلاجية. تشمل الأساليب الشائعة:
- الكي الكيميائي أو التدخل الجراحي لإزالة الأنسجة المصابة (على سبيل المثال، حمض الساليسيليك، العلاج بالتبريد، الكانثاريدين، حمض ثلاثي كلورو أسيتيك، الجراحة، الليزر).

- تعزيز الاستجابة المناعية (على سبيل المثال، إيميكيمود، العلاج المناعي الموضعي أو داخل الجلد).

- العلاج المضاد للتكاثر (على سبيل المثال، فلورويوراسيل موضعي، بليوميسين).

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الثآليل الجلدية.. التعريف والأسباب والعلاج





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