أجواء صيفية عادية فوق المرتفعات وحارة في باقي المناطق حتى الأحد
التاريخ
8/31/2023 2:29:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
يطرأ اليوم الخميس، ارتفاع قليل على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً إلى حارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غد الجمعة، صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
ويطرأ السبت انخفاض طفيف على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتبقى الأجواء الأحد، صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 35 - 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 33 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 31 - 18، وفي مرتفعات الشراة 32 - 17، وفي مناطق البادية 39 - 22، وفي مناطق السهول 35 - 21، وفي الأغوار الشمالية 40 - 25، وفي الأغوار الجنوبية 42 - 28، وفي البحر الميت 41 - 26، وفي خليج العقبة 42 - 28 درجة مئوية.-(بترا)
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