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أجواء صيفية عادية فوق المرتفعات وحارة في باقي المناطق حتى الأحد

8/31/2023 2:29:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يطرأ اليوم الخميس، ارتفاع قليل على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً إلى حارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء يوم غد الجمعة، صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحارة نسبياً الى حارة في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
ويطرأ السبت انخفاض طفيف على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتبقى الأجواء الأحد، صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية، وحارة نسبياً في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 35 - 21 درجة مئوية، وفي غرب عمان 33 - 19، وفي المرتفعات الشمالية 31 - 18، وفي مرتفعات الشراة 32 - 17، وفي مناطق البادية 39 - 22، وفي مناطق السهول 35 - 21، وفي الأغوار الشمالية 40 - 25، وفي الأغوار الجنوبية 42 - 28، وفي البحر الميت 41 - 26، وفي خليج العقبة 42 - 28 درجة مئوية.-(بترا)



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