توضيح رسمي بشأن منع توظيف معلمات بسبب الحمل

أكد الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود أنه يمنع إنهاء عمل المعلمة في المدرسة الخاصة أو رياض الأطفال بسبب الحم ، كما لا يسمح بموجب عقد العمل الموحد إنهاء عقد المعلمة ابتداء من الشهر السادس وخلال إجازة الأمومة.



ودعا الزيود جميع المعلمات اللواتي يتعرض لهذه الممارسات من بعض المدارس الخاصة تقديم شكاوى "سرية" عبر المنصة الإلكترونية "حماية" لمتابعتها.



ونوه إلى أن الوزارة طلبت من لجنة المعلمين في النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص تزويدها بأسماء المدارس التي تمارس هذه الممارسات.



وأكد أن الوزارة لا يمكن أن تصادق على نظام داخلي لأي مدرسة ينص على إنهاء خدمات المعلمة في حال كانت حامل.



