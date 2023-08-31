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وقف دوام السبت في الأحوال المدنية

8/31/2023 2:29:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قررت دائرة الأحوال المدنية والجوازات اليوم الخميس، وقف دوام السبت في مكاتبها.
وقال مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات بالوكالة طلال الفايز، إن الدائرة قررت وقف دوام السبت في مكاتبها في كل من مديريات أحوال وجوازات العاصمة والزرقاء واربد والبلقاء ومديرية الضفة الغربية وغزة ليعود الدوام فيها كالمعتاد.
وأشار الفايز، إلى أن دوام السبت جاء في سياق الإجراءات التي اتخذتها الدائرة نتيجة تزايد أعداد المراجعين في فصل الصيف، وتمكين المواطنين من إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر، مبينا استمرار الدائرة وإبقائها على الدوام المفتوح وحتى انتهاء آخر معاملة قدمت للدائرة.
(بترا)



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