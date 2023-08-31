Saturday, 02 September 2023 04:13 GMT

إعلام الأعيان تطالب بتغليظ العقوبات على مطلقي العيارات النارية

8/31/2023 2:29:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



طالبت لجنة الإعلام والتوجيه الوطني في مجلس الأعيان، خلال اجتماع اليوم الخميس برئاسة العين الدكتور محمد المومني، بتغليظ العقوبات على مطلقي العيارات النارية.

وقال مقرر اللجنة مصطفى الرواشدة، إن اللجنة تستنكر وتدين بأشد العبارات إقدام بعض المستهترين على إطلاق العيارات النارية العشوائية في المناسبات الاجتماعية، مشيرا إلى أن تلك الظاهرة أودت بحياة البعض وتركت خلفها الكثير من الإصابات وفجعت كثيرا من بيوت الأردنيين وأدخلت الحزن إليها.

وأضاف، أن اللجنة ومن خلال دورها التشريعي، تدعم أي توجه يهدف إلى تغليظ العقوبات المتعلقة بإطلاق العيارات النارية، لتحقيق الردع العام والخاص وإيقاف هذه الظاهرة التي مست بأمن الوطن وحياة المواطن.

وثمنت اللجنة جهود الأجهزة الأمنية، التي تتخذ الإجراءات الرادعة لوقف هذا السلوك الذي يتواصل رغم آثاره الكارثية على الأسر الأردنية. (بترا)




MENAFN31082023000072011014ID1106992987

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث