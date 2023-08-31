إعلام الأعيان تطالب بتغليظ العقوبات على مطلقي العيارات النارية
التاريخ
8/31/2023 2:29:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
طالبت لجنة الإعلام
والتوجيه الوطني في مجلس الأعيان، خلال اجتماع اليوم الخميس برئاسة العين الدكتور
محمد المومني، بتغليظ العقوبات على مطلقي العيارات النارية.
وقال مقرر اللجنة
مصطفى الرواشدة، إن اللجنة تستنكر وتدين بأشد العبارات إقدام بعض المستهترين على إطلاق
العيارات النارية العشوائية في المناسبات الاجتماعية، مشيرا إلى أن تلك الظاهرة
أودت بحياة البعض وتركت خلفها الكثير من الإصابات وفجعت كثيرا من بيوت الأردنيين وأدخلت
الحزن إليها.
وأضاف، أن اللجنة ومن
خلال دورها التشريعي، تدعم أي توجه يهدف إلى تغليظ العقوبات المتعلقة بإطلاق
العيارات النارية، لتحقيق الردع العام والخاص وإيقاف هذه الظاهرة التي مست بأمن
الوطن وحياة المواطن.
وثمنت اللجنة جهود
الأجهزة الأمنية، التي تتخذ الإجراءات الرادعة لوقف هذا السلوك الذي يتواصل رغم
آثاره الكارثية على الأسر الأردنية. (بترا)
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