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السفير العضايلة يترأس الوفد الأردني في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي

8/31/2023 2:29:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ترأس مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة، اليوم الخميس، الوفد الأردني المشارك في أعمال الدورة 112 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وتبحث هذه الدورة، التي يترأسها اليمن بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ومشاركة وزراء اقتصاد ورؤساء وفود عربية، عدداً من القضاياوالبنود المتصلة بالتعاون العربي والعمل المترك ضمن اختصاص المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

ومن أبرز البنود المطروحة على جدول الأعمال الإعداد والتحضير للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية التي ستعقد في العاصمة الموريتانية نواكشوط في تشرين الثاني المقبل،وإعداد الملفات الاقتصادية والاجتماعية للقمة العربية العادية ( 33) في مملكة البحرين في اذار 2024.

كما تناقش الوفود العربية المشاركة بنودا حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبري وتطورات الاتحاد الجمركي العربي الموحد، ودعم الاقتصاد الفلسطيني، وتقرير الأمن الغذائي العربي 2021؛ ومسودة النظام الاساسي للصندوق العربي- الإفريقي المشترك للحد من مخاطر الكوارث.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط افتتح أعمال الاجتماع، متناولا في كلمته ملف الامن الغذائي في ضوء التحديات العالمية التي تواجه سلاسل الإمداد والتزويد ونقص الحبوب، وتأثير التغير المناخي على حالة الأمن الغذائي في العديد من الدول، ومن بينها دول عربية.

وفي بيانٍ صادر عن جامعة الدول العربية، أشار جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام، إلى أن أبو الغيط أشاد في كلمته بالدور الذي يضطلع به المجلس الاقتصادي والاجتماعي في إدارة الملفات الاقتصادية والاجتماعية للعمل العربي المشترك، والإشراف على الأجهزة العاملة في هذا الإطار.



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