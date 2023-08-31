ولي العهد:“يا رب احفظ أمي وأدم عليها الصحة والعافية”

ولي العهد:“يا رب احفظ أمي وأدم عليها الصحة والعافية”
التاريخ
8/31/2023 2:29:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
دعا ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، الله أن يحفظ والدته جلالة الملكة رانيا العبد الله.
وقال سموه في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام:“يا رب احفظ أمي وأدم عليها الصحة والعافية.. كل سنة وأنتِ سعيدة وبألف خير”.
وكان الديوان الملكي العامر، الخميس، هنأ جلالة الملكة رانيا العبدالله بمناسبة عيد ميلادها، الذي يصادف الخميس الموافق 31 آب.
وقال الديوان: "أحر التهاني إلى جلالة الملكة رانيا العبدالله بعيد ميلادها، وكل عام وجلالتها بألف خير".
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