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ولي العهد:“يا رب احفظ أمي وأدم عليها الصحة والعافية”

8/31/2023 2:29:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دعا ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، الله أن يحفظ والدته جلالة الملكة رانيا العبد الله.

وقال سموه في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام:“يا رب احفظ أمي وأدم عليها الصحة والعافية.. كل سنة وأنتِ سعيدة وبألف خير”.

وكان الديوان الملكي العامر، الخميس، هنأ جلالة الملكة رانيا العبدالله بمناسبة عيد ميلادها، الذي يصادف الخميس الموافق 31 آب.

وقال الديوان: "أحر التهاني إلى جلالة الملكة رانيا العبدالله بعيد ميلادها، وكل عام وجلالتها بألف خير".



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