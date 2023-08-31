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تُهمة القتل القصد للمتَّهم بقتل عريس معان

8/31/2023 2:29:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

وجه مدَّعي عام محكمة الجنايات الكُبرى تُهمة "القتل القصد" للمتَّهم بقتل شخص في يوم زفافه في معان، إذ تصل عقوبتها للسجن 20 عاما بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا" الخميس.


وقالت النِّيابة العامة إنها قررت "توقيف المتَّهم بقتل عريس معان لدى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، لحين استكمال إجراءات التَّحقيق في القضية".

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