تُهمة القتل القصد للمتَّهم بقتل عريس معان
التاريخ
8/31/2023 2:29:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
وجه مدَّعي عام محكمة الجنايات الكُبرى تُهمة "القتل القصد" للمتَّهم بقتل شخص في يوم زفافه في معان، إذ تصل عقوبتها للسجن 20 عاما بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا" الخميس.
وقالت النِّيابة العامة إنها قررت "توقيف المتَّهم بقتل عريس معان لدى إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل، لحين استكمال إجراءات التَّحقيق في القضية".
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