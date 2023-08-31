Saturday, 02 September 2023 04:13 GMT

مرتبات وحدة الإسناد مالي/ 3 ووحدة الإسناد الأرضي مالي/ 5 تعود لأرض الوطن

8/31/2023 2:29:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عادت الدفعة الثانية والثالثة (الأخيرة) من مرتبات قوة الانتشار السريع الأردنية مالي/3 ووحدة الإسناد الأرضي مالي/5، منتصف ليل الأربعاء، إلى أرض الوطن عبر مطار الملكة علياء الدولي، بعد انتهاء مهامهم في جمهورية مالي.

وجاءت المشاركة الأردنية مع القوة الدولية المشتركة في إطار الواجب الإنساني الذي تنفذه القوات المسلحة في مختلف بقاع العالم، ضمن مهام الأمم المتحدة ومساهمتها الكبيرة في إعادة الأمن والاستقرار، وتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدات الإنسانية للدول التي تشهد الحروب والكوارث أو الأزمات تحت مظلة الأمم المتحدة.

يشار إلى أن القوات المسلحة شاركت ضمن قوات حفظ السلام العاملة في مالي منذ تموز/ يوليو 2018 من خلال تقديم خدمات الإسناد الأرضي في مطار غاو شمالي مالي.



MENAFN31082023000072011014ID1106992983

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث