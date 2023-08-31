مرتبات وحدة الإسناد مالي/ 3 ووحدة الإسناد الأرضي مالي/ 5 تعود لأرض الوطن
التاريخ
8/31/2023 2:29:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عادت الدفعة الثانية
والثالثة (الأخيرة) من مرتبات قوة الانتشار السريع الأردنية مالي/3 ووحدة الإسناد
الأرضي مالي/5، منتصف ليل الأربعاء، إلى أرض الوطن عبر مطار الملكة علياء الدولي،
بعد انتهاء مهامهم في جمهورية مالي.
وجاءت المشاركة
الأردنية مع القوة الدولية المشتركة في إطار الواجب الإنساني الذي تنفذه القوات
المسلحة في مختلف بقاع العالم، ضمن مهام الأمم المتحدة ومساهمتها الكبيرة في إعادة
الأمن والاستقرار، وتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدات الإنسانية للدول التي تشهد
الحروب والكوارث أو الأزمات تحت مظلة الأمم المتحدة.
يشار إلى أن القوات
المسلحة شاركت ضمن قوات حفظ السلام العاملة في مالي منذ تموز/ يوليو 2018 من خلال تقديم خدمات الإسناد
الأرضي في مطار غاو شمالي مالي.
MENAFN31082023000072011014ID1106992983
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