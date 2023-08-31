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دولتهم المفضلة ليست أمريكا.. استطلاع رأي يكشف عن البلد الذي يُعظّمه الإسرائيليون

8/31/2023 2:29:33 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أظهر استطلاع أجراه مركز بيو الأمريكي للأبحاث أن الإسرائيليين يُكنُّون للهند تقديراً أعلى من أية دولة أخرى، إذ تعكس نتائج الاستطلاع، الذي صدر الثلاثاء 29 أغسطس/آب 2023، العلاقات المتنامية بين الهند وإسرائيل، والجهود المبذولة لتحسين التواصل بين الدولتين على مدار العقد الماضي.

وبحسب الاستطلاع، الذي نشر تفاصيله موقع Middle East Eye البريطاني، فإن حوالي 71% من الإسرائيليين لديهم آراء إيجابية بشأن الهند، بينما يحمل 20% آراءً سلبية، مع اختيار 9% عدم مشاركة الرأي.

إسرائيل راضية بنتائج الاستطلاع
وقال السفير الإسرائيلي لدى الهند ناعور غيلون إن نتائج التقرير جعلته "راضياً للغاية"، فيما قال مركز بيو إن النتائج كانت جزءاً من دراسة استقصائية فحصت وجهات النظر حول الهند وقادتها السياسيين داخل الهند وخارجها.

وأضاف المركز: "يشمل الاستطلاع 8 دول متوسطة الدخل لم يستطلعها مركز بيو للأبحاث منذ عام 2019، قبل تفشي جائحة كوفيد بسبب تحديات إجراء المقابلات وجهاً لوجه في أثناء الجائحة".

وخلصت الدراسة إلى أن وجهات النظر حول الهند إيجابية بشكل عام في 23 دولة، حيث يحمل متوسط 46% من البالغين وجهة نظر إيجابية عن الهند، و34% لديهم آراء سلبية.

ورغم أن الدراسة قالت إن هناك تأييداً ساحقاً بين الإسرائيليين للهند، فقد توصلت إلى نتائج متباينة فيما يتعلق برئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وبحسب الاستطلاع، فإن 42% من الإسرائيليين لا يثقون في قدرة مودي على اتخاذ القرار الصحيح في الشؤون العالمية، و41% ينظرون إليه بشكل إيجابي، بينما لم يُجِب 16%.

وكان الهنود "أكثر ميلاً من غيرهم إلى الاعتقاد بأن قوة الهند آخذة في الارتفاع"، حيث يعتقد 7 من كل 10 هنود أن بلادهم أصبحت أكثر نفوذاً في الآونة الأخيرة، مقارنة بمتوسط 28% في 19 دولة قالوا الشيء نفسه في 2022. -وكالات

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