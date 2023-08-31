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النفط يرتفع عالميا

8/31/2023 2:29:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ارتفعت أسعار النفط العالمية في تعاملات اليوم الخميس، متأثرة بشح الإمدادات الأميركية بالإضافة إلى التطورات في الغابون، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ما أثار مخاوف من تعطل في إمدادات النفط.

وبحسب وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم تشرين الأول/ أكتوبر بمقدار 14 سنتا، أو بنسبة 0.16 بالمئة، لتصل إلى 86 دولارا للبرميل.

كما ارتفعت عقود تشرين الثاني/ نوفمبر الأكثر نشاطا، بمقدار 10 سنتات أو ما يعادل 0.12 بالمئة لتصل إلى 85.34 دولار.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 10 سنتات، أو بنسبة 0.13 بالمئة، لتصل إلى 81.74 دولار. (بترا)



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