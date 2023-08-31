النفط يرتفع عالميا
التاريخ
8/31/2023 2:29:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
ارتفعت أسعار النفط
العالمية في تعاملات اليوم الخميس، متأثرة بشح الإمدادات الأميركية بالإضافة إلى
التطورات في الغابون، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ما أثار
مخاوف من تعطل في إمدادات النفط.
وبحسب وكالة
"بلومبيرغ" الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم تشرين
الأول/ أكتوبر بمقدار 14 سنتا، أو بنسبة 0.16 بالمئة، لتصل إلى 86 دولارا للبرميل.
كما ارتفعت عقود تشرين
الثاني/ نوفمبر الأكثر نشاطا، بمقدار 10 سنتات أو ما يعادل 0.12 بالمئة لتصل إلى 85.34
دولار.
وزادت العقود الآجلة
لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 10 سنتات، أو بنسبة 0.13 بالمئة، لتصل إلى
81.74 دولار. (بترا)
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