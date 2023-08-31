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مواجهة مرتقبة بين الهلال والاتحاد في قمة الدوري السعودي

8/31/2023 2:29:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



تتجه الأنظار يوم الجمعة إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة مسرح الكلاسيكو بين الاتحاد المتصدر وحامل اللقب والهلال بطل الموسم قبل الماضي في قمة المرحلة الخامسة من دوري "روشن" السعودي للمحترفين.

ويتصدر الاتحاد الدوري بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، وهو نفس عدد الأهداف التي هز بها الشباك في أقوى خط هجوم في الدوري حتى الآن بقيادة المغربي عبد الرزاق حمدالله الثاني في ترتيب الهدافين، والنجم الفرنسي كريم بنزيمة، فيما حافظ على نظافة شباكه في المراحل الأربع الماضية.

ويتفوق الاتحاد بفارق الأهداف على جاره الأهلي وبفارق نقطتين أمام الهلال الذي سقط في فخ تعادل مخيب أمام ضيفه الفيحاء 1-1 في المرحلة الثانية.

وسيحاول فريق مدينة جدة تأكيد صدارته ورد الاعتبار أمام الهلال الذي أخرجه قبل أقل من شهر من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الملك سلمان للأندية العربية بالفوز عليه 3-1.

ويمني الاتحاد النفس بتعافي النجم والهداف السابق لريال مدريد الإسباني بنزيمة بعد إصابته في المباراة الماضية أمام الوحدة وغيابه عن تدريبات الأربعاء، والأمر ذاته بالنسبة للبرازيلي فابينو تافاريس.

وقال مهاجمه البرازيلي رومارينيو إن الفريق متحمس لمواجهة الهلال "وسنقدم كل ما لدينا للفوز بالمباراة، وهذا أمر طبيعي لأنها مهمة وستعطينا دافعا قويا للبقاء في القمة".

في المقابل، يتطلع الهلال إلى تأكيد أفضليته على مضيفه، والحاق الخسارة الأولى به في الدوري وانتزاع الصدارة منه ولو مؤقتا كون الأهلي يحل ضيفا على الفتح السبت.

وشدد مدربه البرتغالي جورجي جيسوس على قوة خط دفاعه في التصدي للهجوم الاتحادي، وقال: السنغالي خاليدو كوليبالي قيمة كبيرة، وتواجده الى جانب حسان تمبكتي المنضم حديثاً من الشباب في التشكيل الأساسي، يعزز خط دفاع الهلال ويجعله أكثر صلابة.

وعاد نيمار الذي كان يعاني من إصابة طفيفة الى التدريبات الجماعية، وقد يظهر في قائمة المباراة للمرة الأولى مع الفريق العاصمي.

ويلعب الجمعة في بقية مباريات اليوم الأول من الجولة الخامسة الطائي وأبها، والفيحاء مع الرائد، بالإضافة إلى مباراة الرياض والأخدود.



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