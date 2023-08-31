قرعة دوري أبطال أوروبا.. مجموعات قوية وصدامات نارية

قرعة دوري أبطال أوروبا.. مجموعات قوية وصدامات نارية
التاريخ
8/31/2023 2:29:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
سحبت اليوم الخميس قرعة دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا وأسفرت عن صدامات قوية ومرتقبة.
المجموعة الأولى: بايرن ميونيخ الألماني - مانشستر يونايتد الإنجليزي - كوبنهاغن الدنماركي - غلطة سراي التركي.
المجموعة الثانية: إشبيلية الإسباني - آرسنال الإنجليزي - بي إس في اَيندهوفن الهولندي - لونس الفرنسي.
المجموعة الثالثة: نابولي الإيطالي - ريال مدريد الإسباني - براغا البرتغالي - أونيون برلين الألماني.
المجموعة الرابعة: بنفيكا البرتغالي - إنتر الإيطالي - زالتسبورغ النمساوي - ريال سوسييداد الإسباني.
المجموعة الخامسة: فاينورد الهولندي - أتليتيكو مدريد الإسباني - لاتسيو الإيطالي - سلتيك الاسكتلندي.
المجموعة السادسة: باريس سان جيرمان الفرنسي - بوروسيا دورتموند الألماني - ميلان الإيطالي - نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.
المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي – لايبتسيغ الألماني - النجم الأحمر الصربي - يانغ بويز السويسري.
المجموعة الثامنة: برشلونة الإسباني - بورتو البرتغالي - شاختار دونيتسك الأوكراني - أنتويرب البلجيكي.
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