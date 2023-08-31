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قرعة دوري أبطال أوروبا.. مجموعات قوية وصدامات نارية

8/31/2023 2:29:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



سحبت اليوم الخميس قرعة دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا وأسفرت عن صدامات قوية ومرتقبة.
المجموعة الأولى: بايرن ميونيخ الألماني - مانشستر يونايتد الإنجليزي - كوبنهاغن الدنماركي - غلطة سراي التركي.
المجموعة الثانية: إشبيلية الإسباني - آرسنال الإنجليزي - بي إس في اَيندهوفن الهولندي - لونس الفرنسي.
المجموعة الثالثة: نابولي الإيطالي - ريال مدريد الإسباني - براغا البرتغالي - أونيون برلين الألماني.
المجموعة الرابعة: بنفيكا البرتغالي - إنتر الإيطالي - زالتسبورغ النمساوي - ريال سوسييداد الإسباني.
المجموعة الخامسة: فاينورد الهولندي - أتليتيكو مدريد الإسباني - لاتسيو الإيطالي - سلتيك الاسكتلندي.
المجموعة السادسة: باريس سان جيرمان الفرنسي - بوروسيا دورتموند الألماني - ميلان الإيطالي - نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.
المجموعة السابعة: مانشستر سيتي الإنجليزي – لايبتسيغ الألماني - النجم الأحمر الصربي - يانغ بويز السويسري.
المجموعة الثامنة: برشلونة الإسباني - بورتو البرتغالي - شاختار دونيتسك الأوكراني - أنتويرب البلجيكي.




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