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الميثاق الوطني يطلق وثيقة مليون توقيع رفضا لإطلاق العيارات النارية

8/31/2023 2:29:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أطلق حزب الميثاق الوطني وثيقة وطنية لجمع مليون توقيع على امتداد الوطن رفضا للمشاركة بأي مناسبة اجتماعية يتخللها إطلاق عيارات نارية.

وقال حزب الميثاق الوطني في بيان صادر عنه اليوم الخميس إن الوثيقة الوطنية التي اعلن عنها، تهدف للتصدي لكل من يحاول العبث والاستهتار بأرواح الأردنيين، ويرفض الامتثال للقانون والنداءات المستمرة من قبل مديرية الأمن العام، مؤكدا أن الفرح يجب أن لا يكون على حساب أرواح الأطفال والشباب والنساء والشيوخ، والتي جاءت عقب حادثة وفاة فتى حافظ لكتاب الله تعالى بطلق ناري طائش في العاصمة عمان، ووفاة الشرطي المرحوم حمزة الفناطسة يوم زفافه في محافظة معان بسبب إطلاق العيارات النارية ليتحول الفرح لترح، سائلا الله العلي القدير أن يرحمهما ويرحم كل من زهقت أرواحهم بهكذا أحداث أليمة، ويلهم ذويهم ومحبيهم جميل الصبر وحسن العزاء.

وناشد حزب الميثاق الوطني الأردنيين التوقيع على الوثيقة والالتزام بمغادرة المناسبات الاجتماعية التي تشهد اطلاق عيارات نارية وعدم المشاركة بها، للحد من الظاهرة البشعة، والتعاون مع الأجهزة الأمنية في مواجهتها.

وثمن الحزب الجهود التي تبذلها أجهزتنا الأمنية بشكل عام ونشامى مديرية الأمن العام بشكل خاص في مكافحة ظاهرة إطلاق العيارات النارية ومرتكبيها، والتحذير المستمر منها.



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