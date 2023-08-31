هالاند يحصد جائزة أفضل لاعب في أوروبا

هالاند يحصد جائزة أفضل لاعب في أوروبا
التاريخ
8/31/2023 2:29:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
توج النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في قارة أوروبا عن موسم 2022-2023.
وتنافس هالاند مع زميله في سيتي البلجيكي كيفن دي بروين، والأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.
ومنح هالاند الجائزة على هامش مراسم قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.
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