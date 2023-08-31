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هالاند يحصد جائزة أفضل لاعب في أوروبا

8/31/2023 2:29:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



توج النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في قارة أوروبا عن موسم 2022-2023.
وتنافس هالاند مع زميله في سيتي البلجيكي كيفن دي بروين، والأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

ومنح هالاند الجائزة على هامش مراسم قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.



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