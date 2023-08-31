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مجلس محافظة البلقاء يطلق وثيقة شرف لمنع إطلاق العيارات النارية

8/31/2023 2:27:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أطلق مجلس محافظة البلقاء وثيقة شرف بعدم إطلاق العيارات النارية وعدم حضور ومغادرة الاحتفال الذي يطلق فيه الأعيرة النارية ونبذ وعدم التدخل أو مساعدة من يقوم بهذا الفعل المشين.

وتاليا نص وثيقة الشرف:

""وثيقــــة شـــــرف"

لمنــع اطــلاق العيــارات الناريــة

قال تعالى:- "مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍۢ فِى ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ۚ"

تماشيًا مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الداعية إلى عدم إطلاق العيارات النارية في المناسبات وتعزيزًا لجهود مديرية الأمن العام ووزارة الداخلية بتطبيق القانون بكل حزم على من يطلق الأعيرة النارية.

يطلق مجلس محافظة البلقاء ممثلًا بالرئيس إبراهيم نايف الأديب العواملة وأعضاء المجلس وثيقة شرف بعدم إطلاق العيارات النارية وعدم حضور ومغادرة الإحتفال الذي يطلق فيه الأعيرة النارية ونبذ وعدم التدخل أو مساعدة من يقوم بهذا الفعل المشين.

واذ يناشد مجلس المحافظة بمحاربة هذه الظاهرة ومنع نزف دماء الأبرياء الذي يذهب نتيجتها.

ندعو أبناءنا في محافظة البلقاء بكل حزم واصرار لإنجاح هذه الوثيقة آملين دعم الجميع ليكون هذا العمل فاعلًا ومؤثرًا.

حمى الله هذا الحمى من كيد كل باغٍ أثيم، وأدام علينا نعمة الأمن والأمان تحت ظل الراية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين".



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