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ولي العهد يعزي أهالي معان بوفاة الشاب حمزة الفناطسة

8/31/2023 2:27:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



معان - قدّم سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، واجب العزاء إلى أهالي محافظة معان وعشيرة الفناطسة، بوفاة الشاب حمزة الفناطسة الذي توفي يوم أمس الأربعاء إثر إصابته بعيار ناري طائش خلال حمام عرسه.

وأعرب سمو ولي العهد، خلال زيارته بيت العزاء في محافظة معان، عن حزنه الشديد وعن تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.

وشدد سموه، على ضرورة تكاتف الجهود بين المؤسسات الرسمية والفعاليات الشعبية لإنهاء ظاهرة استخدام العيارات النارية في الأفراح.



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