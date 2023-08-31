ولي العهد يعزي أهالي معان بوفاة الشاب حمزة الفناطسة

ولي العهد يعزي أهالي معان بوفاة الشاب حمزة الفناطسة
التاريخ
8/31/2023 2:27:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
معان - قدّم سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، واجب العزاء إلى أهالي محافظة معان وعشيرة الفناطسة، بوفاة الشاب حمزة الفناطسة الذي توفي يوم أمس الأربعاء إثر إصابته بعيار ناري طائش خلال حمام عرسه.
وأعرب سمو ولي العهد، خلال زيارته بيت العزاء في محافظة معان، عن حزنه الشديد وعن تعازيه ومواساته لأسرة وذوي الفقيد، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.
وشدد سموه، على ضرورة تكاتف الجهود بين المؤسسات الرسمية والفعاليات الشعبية لإنهاء ظاهرة استخدام العيارات النارية في الأفراح.
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