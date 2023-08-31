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جزيرة المرجان تستضيف أول فنادق علامة دبليو في إمارة رأس الخيمة

8/31/2023 2:24:19 PM
(MENAFN- AETOSWire)

أعلنت شركة "مرجان"، المطور الرئيسي لعقارات التملك الحر في رأس الخيمة، اليوم عن إطلاق فندق جديد لعلامة "دبليو" على جزيرة المرجان، وذلك في إطار التعاون بين مجموعة الفنادق الشهيرة ماريوت الدولية وشركة "دالاندز هولدينغ" (Dalands Holding).

ومن المتوقع أن يحقق فندق "دبليو جزيرة المرجان"، المزمع افتتاحه مطلع عام 2027، الكثير من التميز باعتباره ثاني مشاريع الضيافة التي تطلقها شركة ماريوت الدولية على الجزيرة، ولكونه أول فندق تابع لمجموعة "دبليو" العالمية في رأس الخيمة. ما يتيح لسكان الإمارة الشمالية وضيوفها تجارب إقامة استثنائية تلبي معايير التصميم الجريء والخدمة المتميزة والعروض المتواصلة التي لطالما اشتهرت بها العلامة التجارية.

وسيقام فندق "دبليو جزيرة المرجان" على جزيرة المرجان الرئيسية، وسط المشهد الطبيعي الخلاّب لشبه الجزيرة العربية محاطاً بقمتي ينس وجيس؛ ليساهم بتعزيز جاذبية هذه الوجهة الترفيهية المزدهرة.

وإلى جانب احتوائه على 300 غرفة وجناح فندقي بإطلالات بحرية لا متناهية؛ من المتوقع أن تشتمل هذه الوجهة الرائعة أيضاً على مساحات رائعة مثل "ليفينغ روم" Living Room، ومنصة WET، وردهة W، وسبا AWAY، ومركز اللياقة البدنية FIT، إلى جانب 3 مطاعم ومساحات للتجزئة، لتخلق نسيجاً غامراً من الرفاهية المخصصة.

وبهذه المناسبة قال عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة "مرجان" : "فيما تعمل رأس الخيمة على ترسيخ حضورها في المشهد السياحي العالمي، نفخر اليوم بمساهمتنا الكبيرة في تعزيز مصداقيتها وجاذبيتها بين أوساط المستثمرين الدوليين. وقد أثمر هذا الالتزام عن عدد لا يحصى من المشاريع المرموقة كان آخرها فندق 'دبليو جزيرة المرجان'".

وقال ساهيل لاليت، نائب الرئيس لشؤون التطوير بمنطقة الشرق الأوسط لمجموعة ماريوت الدولية : "نتطلّع للعمل مع 'دالاندز' لإحضار طاقة سلسلة فنادق 'دبليو' المنعشة وتصميمها الديناميكي إلى جزيرة المرجان. لاسيما وأن رأس الخيمة مستمرة بجذب المسافرين من حول العالم إلى شواطئها الساحرة ومعالمها المميزة وطبيعتها الخلابة".

وصرح ساوراب جوبتا، الرئيس التنفيذي لشركة دالاندز القابضة : "نعتقد بأن هذا المشروع المميّز سيتمتّع بشعبية كبيرة لتصميمه الأيقوني وتجربة الإقامة الفاخرة التي يمنحها وخيارات تناول الطعام العصرية. كما هو الحال مع الفنادق الفاخرة الأخرى في محفظتنا، سنعمل على تطوير 'دبليو جزيرة المرجان' وفقاً للاحتياجات المتوقّعة لضيوفنا المستقبليين، إذ سنمنحهم عروضاً لا تضاهى وتجارب استثنائية لا تُنسى".

تتمتع جزيرة المرجان بشواطئ رملية بيضاء تمتد على أكثر من 7.8 كيلومتر، وواجهة بحرية بطول 23 كيلومتراً، مما يجعلها تتيح مجموعة متنوعة من الأنشطة والرياضات المائية، وتعيد صياغة مفهوم الحياة الفاخرة على الواجهة البحرية في رأس الخيمة.


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