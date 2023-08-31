جزيرة المرجان تستضيف أول فنادق علامة دبليو في إمارة رأس الخيمة
التاريخ
8/31/2023 2:24:19 PM
(MENAFN- AETOSWire)
أعلنت شركة "مرجان"، المطور الرئيسي لعقارات التملك الحر في رأس الخيمة، اليوم عن إطلاق فندق جديد لعلامة "دبليو" على جزيرة المرجان، وذلك في إطار التعاون بين مجموعة الفنادق الشهيرة ماريوت الدولية وشركة "دالاندز هولدينغ" (Dalands Holding).
ومن المتوقع أن يحقق فندق "دبليو جزيرة المرجان"، المزمع افتتاحه مطلع عام 2027، الكثير من التميز باعتباره ثاني مشاريع الضيافة التي تطلقها شركة ماريوت الدولية على الجزيرة، ولكونه أول فندق تابع لمجموعة "دبليو" العالمية في رأس الخيمة. ما يتيح لسكان الإمارة الشمالية وضيوفها تجارب إقامة استثنائية تلبي معايير التصميم الجريء والخدمة المتميزة والعروض المتواصلة التي لطالما اشتهرت بها العلامة التجارية.
وسيقام فندق "دبليو جزيرة المرجان" على جزيرة المرجان الرئيسية، وسط المشهد الطبيعي الخلاّب لشبه الجزيرة العربية محاطاً بقمتي ينس وجيس؛ ليساهم بتعزيز جاذبية هذه الوجهة الترفيهية المزدهرة.
وإلى جانب احتوائه على 300 غرفة وجناح فندقي بإطلالات بحرية لا متناهية؛ من المتوقع أن تشتمل هذه الوجهة الرائعة أيضاً على مساحات رائعة مثل "ليفينغ روم" Living Room، ومنصة WET، وردهة W، وسبا AWAY، ومركز اللياقة البدنية FIT، إلى جانب 3 مطاعم ومساحات للتجزئة، لتخلق نسيجاً غامراً من الرفاهية المخصصة.
وبهذه المناسبة قال عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة "مرجان" : "فيما تعمل رأس الخيمة على ترسيخ حضورها في المشهد السياحي العالمي، نفخر اليوم بمساهمتنا الكبيرة في تعزيز مصداقيتها وجاذبيتها بين أوساط المستثمرين الدوليين. وقد أثمر هذا الالتزام عن عدد لا يحصى من المشاريع المرموقة كان آخرها فندق 'دبليو جزيرة المرجان'".
وقال ساهيل لاليت، نائب الرئيس لشؤون التطوير بمنطقة الشرق الأوسط لمجموعة ماريوت الدولية : "نتطلّع للعمل مع 'دالاندز' لإحضار طاقة سلسلة فنادق 'دبليو' المنعشة وتصميمها الديناميكي إلى جزيرة المرجان. لاسيما وأن رأس الخيمة مستمرة بجذب المسافرين من حول العالم إلى شواطئها الساحرة ومعالمها المميزة وطبيعتها الخلابة".
وصرح ساوراب جوبتا، الرئيس التنفيذي لشركة دالاندز القابضة : "نعتقد بأن هذا المشروع المميّز سيتمتّع بشعبية كبيرة لتصميمه الأيقوني وتجربة الإقامة الفاخرة التي يمنحها وخيارات تناول الطعام العصرية. كما هو الحال مع الفنادق الفاخرة الأخرى في محفظتنا، سنعمل على تطوير 'دبليو جزيرة المرجان' وفقاً للاحتياجات المتوقّعة لضيوفنا المستقبليين، إذ سنمنحهم عروضاً لا تضاهى وتجارب استثنائية لا تُنسى".
تتمتع جزيرة المرجان بشواطئ رملية بيضاء تمتد على أكثر من 7.8 كيلومتر، وواجهة بحرية بطول 23 كيلومتراً، مما يجعلها تتيح مجموعة متنوعة من الأنشطة والرياضات المائية، وتعيد صياغة مفهوم الحياة الفاخرة على الواجهة البحرية في رأس الخيمة.
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