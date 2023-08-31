شيبسي تستعرض ابتكاراتها المُدعمة بالذكاء الاصطناعي في معرض سيملس 2023
التاريخ
8/31/2023 2:24:19 PM
(MENAFN- AETOSWire) أعلنت شيبسي ، الرائدة عالمياً في تقديم برمجيات المنصات اللوجستية الذكية، عن مشاركتها كأحد الرعاة الرئيسيين لمعرض ومؤتمر سيملس المملكة العربية السعودية 2023، والذي يُقام في الرياض يومي 4 و5 سبتمبر القادم. وتستفيد شيبسي من هذه الفرصة لعرض حلولها في مساعدة كافة الأطراف المعنية والعاملين في مجال سلاسل التوريد في المنطقة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي والأتمنة لتحقيق النمو في أعمالهم وخفض التكاليف اللوجستية وضمان المرونة في كافة الأمور التشغيلية مع تقديم تجارب رائعة لكل العملاء.
وتعتبر الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أحد أقوى الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط، وكلا السوقين يشهدان طفرة كبيرة في استخدام الذكاء الاصطناعي مع توقعات بوصول معدل النمو السنوي المركب إلى ما يقارب 29.7% في الفترة ما بين عامي 2022 و2026، مما يؤدي إلى زيادة في الانفاق على الذكاء الاصطناعي تصل إلى 6.4 مليار دولار بحلول 2026.
ويلعب الذكاء الاصطناعي دوراً حيوياً في وضع أساس سلاسل التوريد المستقلة، وطبقاً لشركة "إرنست ويونغ" فأنه بحلول عام 2035، من المتوقع أن تصل سلاسل التوريد المستقلة إلى 45% إجمالي سلاسل التوريد. وفي عبارة أخرى، ستحتاج سلاسل التوريد على نحو متزايد أن تعمل بالتشغيل الذاتي مع الارتقاء الذاتي بمستوى أداء الشبكات. وتعتبر أمور مثل تحليل البيانات في الوقت الحقيقي والتعاون السلس بين مختلف الجهات المعنية، وذكاء الحصول على التوقعات والإرشاد ضرورية في تأسيس وعمل سلاسل التوريد المستقلة.
وفي هذا السياق، قال السيد سوهام تشوكشي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في شركة شيبسي، يشهد مجال اللوجستيات على المستوى العالمي العديد من التغيرات الكبيرة، فأصبحت الشركات العاملة في توصيل الطعام تقدم الخدمات اللوجستية، مع زيادة في عدد الشركات التي تعمل كطرف ثالث في اللوجستيات وتتعاون مع المزيد من الشركات التي تقدم الخدمات اللوجستية. وبدأ القائمون على الشحن في رؤية قيمة كبيرة وفوائد متعددة لتكنولوجيات الخدمات اللوجستية، وفي جوهر كل تلك الأمور، هناك ثلاثة محاور شديدة الأهمية وهي خفض التكاليف وضمان التسليم وتقديم تجارب مُميزة للعملاء. وهنا تُحدث سلاسل التوريد المستقلة فرقاً ملحوظاً في تحقيق النجاح، حيث تدعم تجار التجزئة والشركات التي تقدم الخدمات اللوجستية والشركات المُصنعة في المملكة العربية المتحدة لخفض التكلفة وزيادة الكفاءة في توصيل مختلف الطلبات والتخفيف من مخاطر النقل والوصول للاستفادة القصوى من الموارد والقدرات وتقديم تجارب رفيعة المستوى لكافة العملاء.
وتعرض شركة شيبسي خلال معرض ومؤتمر سيملس 2023 ابتكاراها LIA، أو المساعد الذكي في اللوجستيات، والذي يدعمه الذكاء الاصطناعي وذكاء الحصول على التوقعات، ويتيح المساعد الذكي في اللوجستيات الفرصة للشركات لإدارة الشؤون اللوجستية عن طريق الاستفادة من تحليلات التنبؤ والارشاد بأسلوب استباقي. ويضمن هذا الابتكار المميز اتخاذ قرارات مستنيرة طبقاً للتحليلات المتقدمة مع أتمنة عمليات إعادة التوجيه وعملية التحديد القائم على التوصيل من أجل الوصول لعمليات توصيل سهلة وتوفير تجارب لا مثيل لها للعملاء.
وكانت شركة شيبسي قد أعلنت في وقت مُبكر من العام الحالي عن توقيع مذكرة تفاهم مع منشآت، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية للإسهام في تحقيق رؤية السعودية 2030. وسلطت مذكرة التفاهم الضوء على ما ستقدمه شركة شيبسي من تكنولوجيات بامتياز خاص لكل عملاء منشآت، وأعلنت شركة شيبسي الرائدة في مجال تقديم البرمجيات الخدمية، تخصيص استثمار بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي على مدى 5 سنوات في المنطقة، لدفع عجلة الابتكار التقني والبحوث والتطوير.
وتلعب منطقة الشرق الأوسط دوراً محورياً في قصة نجاح شركة شيبسي، حيث تتوقع الشركة الرائدة في مجال تقديم البرمجيات الخدمية تحقيق نمو يبلغ 125% في المنطقة، وتُعتبر منطقة الخليج أحد أهم المناطق بالنسبة للشركة حول العالم حيث أسهمت بنسبة 35% من إجمالي الإيرادات.
ويقدم معرض ومؤتمر سيملس 2023 في السعودية فرصة استثنائية للشركات الرائدة في المجال والمبتكرين وصناع السياسات للتعرف على آخر التطورات والابتكارات المتقدمة. ويُمكن للمشاركين معرفة المزيد حول اسهامات شيبسي في مجال التحول الرقمي والاستدامة والحلول اللوجستية المُدعمة بالذكاء الاصطناعي من خلال زيارة الجناح32 أثناء الفعالية.
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