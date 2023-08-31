وتعتبر الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أحد أقوى الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط، وكلا السوقين يشهدان طفرة كبيرة في استخدام الذكاء الاصطناعي مع توقعات بوصول معدل النمو السنوي المركب إلى ما يقارب 29.7% في الفترة ما بين عامي 2022 و2026، مما يؤدي إلى زيادة في الانفاق على الذكاء الاصطناعي تصل إلى 6.4 مليار دولار بحلول 2026.

ويلعب الذكاء الاصطناعي دوراً حيوياً في وضع أساس سلاسل التوريد المستقلة، وطبقاً لشركة "إرنست ويونغ" فأنه بحلول عام 2035، من المتوقع أن تصل سلاسل التوريد المستقلة إلى 45% إجمالي سلاسل التوريد. وفي عبارة أخرى، ستحتاج سلاسل التوريد على نحو متزايد أن تعمل بالتشغيل الذاتي مع الارتقاء الذاتي بمستوى أداء الشبكات. وتعتبر أمور مثل تحليل البيانات في الوقت الحقيقي والتعاون السلس بين مختلف الجهات المعنية، وذكاء الحصول على التوقعات والإرشاد ضرورية في تأسيس وعمل سلاسل التوريد المستقلة.

وفي هذا السياق، قال السيد سوهام تشوكشي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في شركة شيبسي، يشهد مجال اللوجستيات على المستوى العالمي العديد من التغيرات الكبيرة، فأصبحت الشركات العاملة في توصيل الطعام تقدم الخدمات اللوجستية، مع زيادة في عدد الشركات التي تعمل كطرف ثالث في اللوجستيات وتتعاون مع المزيد من الشركات التي تقدم الخدمات اللوجستية. وبدأ القائمون على الشحن في رؤية قيمة كبيرة وفوائد متعددة لتكنولوجيات الخدمات اللوجستية، وفي جوهر كل تلك الأمور، هناك ثلاثة محاور شديدة الأهمية وهي خفض التكاليف وضمان التسليم وتقديم تجارب مُميزة للعملاء. وهنا تُحدث سلاسل التوريد المستقلة فرقاً ملحوظاً في تحقيق النجاح، حيث تدعم تجار التجزئة والشركات التي تقدم الخدمات اللوجستية والشركات المُصنعة في المملكة العربية المتحدة لخفض التكلفة وزيادة الكفاءة في توصيل مختلف الطلبات والتخفيف من مخاطر النقل والوصول للاستفادة القصوى من الموارد والقدرات وتقديم تجارب رفيعة المستوى لكافة العملاء.

وتعرض شركة شيبسي خلال معرض ومؤتمر سيملس 2023 ابتكاراها LIA، أو المساعد الذكي في اللوجستيات، والذي يدعمه الذكاء الاصطناعي وذكاء الحصول على التوقعات، ويتيح المساعد الذكي في اللوجستيات الفرصة للشركات لإدارة الشؤون اللوجستية عن طريق الاستفادة من تحليلات التنبؤ والارشاد بأسلوب استباقي. ويضمن هذا الابتكار المميز اتخاذ قرارات مستنيرة طبقاً للتحليلات المتقدمة مع أتمنة عمليات إعادة التوجيه وعملية التحديد القائم على التوصيل من أجل الوصول لعمليات توصيل سهلة وتوفير تجارب لا مثيل لها للعملاء.

وكانت شركة شيبسي قد أعلنت في وقت مُبكر من العام الحالي عن توقيع مذكرة تفاهم مع منشآت، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية للإسهام في تحقيق رؤية السعودية 2030. وسلطت مذكرة التفاهم الضوء على ما ستقدمه شركة شيبسي من تكنولوجيات بامتياز خاص لكل عملاء منشآت، وأعلنت شركة شيبسي الرائدة في مجال تقديم البرمجيات الخدمية، تخصيص استثمار بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي على مدى 5 سنوات في المنطقة، لدفع عجلة الابتكار التقني والبحوث والتطوير.

وتلعب منطقة الشرق الأوسط دوراً محورياً في قصة نجاح شركة شيبسي، حيث تتوقع الشركة الرائدة في مجال تقديم البرمجيات الخدمية تحقيق نمو يبلغ 125% في المنطقة، وتُعتبر منطقة الخليج أحد أهم المناطق بالنسبة للشركة حول العالم حيث أسهمت بنسبة 35% من إجمالي الإيرادات.

ويقدم معرض ومؤتمر سيملس 2023 في السعودية فرصة استثنائية للشركات الرائدة في المجال والمبتكرين وصناع السياسات للتعرف على آخر التطورات والابتكارات المتقدمة. ويُمكن للمشاركين معرفة المزيد حول اسهامات شيبسي في مجال التحول الرقمي والاستدامة والحلول اللوجستية المُدعمة بالذكاء الاصطناعي من خلال زيارة الجناح32 أثناء الفعالية.