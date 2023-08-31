بدأت Bitay بموجب منحة بحثية حكومية، وتعمل في السوق التركي منذ 2018 ومن ثم وسعت خدماتها لتصبح مركزًا عالميًا في 2021. تم ترخيص المنصة كشركة تجارية للخدمات النقدية (MSB) في 16 ولاية أمريكية، ولم تتوقف عند هذا الحد، بل وسعت خدماتها لتقدمها في بلدان متعددة عبر أوروبا وآسيا وإفريقيا والأمريكتين.

صرح نيازي يلماز، المدير العام لشركة (Bitay Technology): "بأن دولة الإمارات العربية المتحدة توفر بيئة تنظيمية قوية تحتضن مجال بورصات العملات الرقمية المشفرة. ومن شأن السوق الإماراتي أن يصبح أكثر من مجرد سوق لأعمال (Bitay)؛ إذ سيتحول إلى قاعدتنا التكنولوجية، ومحور إستراتيجيتنا العالمية للبلوكتشين".

وتكتمل خطوة التوسع، بعملة AEDD الرقمية التي توفر مزايا تنافسية لا حصر لها في هذا النطاق

تقدم (Bitay) محفظة تضم أكثر من 350 أصلًا مشفرًا للعملات الرقمية المتنوعة. وتُعرف عملة (AEDD) الرقمية بأنها من عملات (Bitay) الفريدة، وذلك نظرًا لاستقرارها وصلتها بالدرهم الإماراتي. وتهدف بذلك إلى توفير مزايا تنافسية من خلال تقديم فرق منخفض لسعر العرض/ الطلب. وأضاف يلماز: "أن عملة AEDD الرقمية ليست مجرد عملة مستقرة فحسب، ولكنها إثبات على الاستثمار السليم والثقة التي نعززها ونوظفها في مستقبل العملات الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة."

تضع (Bitay) رضا المستخدم على رأس أولوياتها، وذلك ما يميزها عن البقية في السوق التنافسية. يقدم برنامج الولاء (Bitay+) للمستخدمين مزايا أخرى مثل رسوم عمولة منخفضة، وحملات مخصصة، وإمكانية تخزين "تخصيص" العملات الرقمية المشفرة بمعدلات فائدة سنوية والتي يتم تنظيمها بناءً على مستوى المستخدم.

وأطلقت (Bitay) حملة بخصم 25% على عملاتها الرقمية المشفرة

وعلاوة على ذلك، تخطط المنصة لإطلاق حملة "المرحلة الثانية المتميزة للمبيعات" وذلك بمناسبة دخولها سوق الإمارات العربية المتحدة وللاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لإطلاق Bitay لعملاتها الرقمية المشفرة. وأطلقت هذا العرض لفترة محدودة بخصم يصل إلى 25% على عملات Bitay الرقمية المشفرة مع أرباح إضافية تصل إلى 30% على الاستثمارات في عملة التيثر (USDT)، وبهذا ينعكس طموح Bitay ورغبتها في أن تكون رائدة هذا المجال.

حققت عملات Bitay الرقمية، التي تعد من أصول العملات المشفرة لنظام Bitay، مكاسب بلغت 330٪ في عامها الأول، متجاوزة بتلك النسبة الأصول الأخرى الكبيرة مثل البيتكوين والذهب وحتى أسهم العلامات التجارية العالمية مثل Apple وTesla.

وستسهم (Bitay) بدخولها لسوق الإمارات العربية المتحدة في تعزيز نطاق العملات الرقمية والمشفرة في المنطقة. تستمر الإمارات العربية المتحدة في استقطاب البارعين في مجال التكنولوجيا والجهات الرئيسية في مجال العملات الرقمية المشفرة، وبذلك تعزز دورها لتصبح مركز الابتكار المالي.

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