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وفاة الأديب محمد علي علوان عن عمر يناهز 73 عاماً

8/31/2023 2:21:48 PM
(MENAFN- Al Watan) توفي اليوم الأديب السعودي محمد علي علوان عن عمر يناهز 73 عاماً.
وقد ولد الراحل وُلِد في أبها 1950م، وهو كاتب وقاص، حاصل على درجة البكالوريوس في الأدب العربي من كلية الآداب في جامعة الملك سعود 1974م
كما عمل علوان في وزارة الإعلام منذ تخرجه عام 1394هـ.
كذلك عمل وكيلاً مساعداً لوزارة الإعلام لشؤون الإعلام الداخلي من يوليو 2005م (جمادى الآخرة 1426هـ).
وقد أشرف- رحمه الله - على الصفحات الثقافية في صحف ومجلات سعودية ( الرياض، الجزيرة ، اليمامة)
من أبرز إصدراته:
(الخبز والصمت)
(الحكاية تبدأ هكذا)
(دامسة)
(هاتف)
(لذاكرة الوطن)
(طائر العِشا)
( المرتزقة)

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