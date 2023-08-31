وفاة الأديب محمد علي علوان عن عمر يناهز 73 عاماً

وفاة الأديب محمد علي علوان عن عمر يناهز 73 عاماً
التاريخ
8/31/2023 2:21:48 PM
(MENAFN- Al Watan) توفي اليوم الأديب السعودي محمد علي علوان عن عمر يناهز 73 عاماً.
وقد ولد الراحل وُلِد في أبها 1950م، وهو كاتب وقاص، حاصل على درجة البكالوريوس في الأدب العربي من كلية الآداب في جامعة الملك سعود 1974م
كما عمل علوان في وزارة الإعلام منذ تخرجه عام 1394هـ.
كذلك عمل وكيلاً مساعداً لوزارة الإعلام لشؤون الإعلام الداخلي من يوليو 2005م (جمادى الآخرة 1426هـ).
وقد أشرف- رحمه الله - على الصفحات الثقافية في صحف ومجلات سعودية ( الرياض، الجزيرة ، اليمامة)
من أبرز إصدراته:
(الخبز والصمت)
(الحكاية تبدأ هكذا)
(دامسة)
(هاتف)
(لذاكرة الوطن)
(طائر العِشا)
( المرتزقة)
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